Как ускорить рост ногтей: 7 эффективных способов

Многие из нас мечтают о здоровых и красивых ногтях, которые выглядят ухоженно и не ломаются при малейшем контакте с чем-либо. Увы, естественные факторы, а также неправильный уход и повседневные дела могут замедлить их рост. Однако, не отчаивайтесь! У нас есть решение. Эксперты поделились своими советами о том, как ускорить рост ногтей и достичь желаемого результата.

© Клео.Ру

Чтобы наши ногти не только выглядели прекрасно, но и были крепкими, необходимо обратить внимание на баланс питания . Специалисты указывают на значимость белков, витаминов и минералов.

Видео дня

Уход за ногтями включает в себя особенные процедуры для поддержания их здоровья. Для стимуляции роста крепких ногтей полезно использовать специальные увлажняющие масла , такие как оливковое или масло жожоба, обогащенные витамином Е. Нанесение этих средств перед отходом ко сну помогут укрепить ногтевые пластины.

Для поддержания кутикулы в хорошем состоянии, следует аккуратно ее срезать. Этот процесс не только улучшает внешний вид ногтей, но и способствует их здоровому росту.

Также важно минимизировать воздействие вредных химических веществ , включая лаки для ногтей и ацетон, которые могут ухудшить их состояние. Используйте защитные перчатки при работе с химическими средствами, чтобы снизить их негативное влияние и сохранить ногти в оптимальном состоянии.

Обратите внимание на важность витаминов для роста ногтей. Иногда вашему организму может потребоваться дополнительная подпитка биотином (В7), а также витаминами А и Е.

Перед тем как добавить эти витамины в свой рацион, не забудьте посоветоваться с врачом или фармацевтом.

Забота о ногтях включает в себя их защиту от холодной погоды . Низкая температура и влажность воздуха могут нанести ущерб их состоянию, поэтому оберегайте их, надевая теплые перчатки.

Также не пренебрегайте регулярным уходом за ногтями. Стрижка ногтей способствует поддержанию их здоровья и предотвращает ломкость. Для этого используйте инструменты высокого качества, такие как прочные ножницы или пилки.