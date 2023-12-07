Как вернуть красоту волосам после неудачного окрашивания

Веками каскад длинных волос считался предметом женской гордости и атрибутом красоты. Однако сегодня не все девушки могут похвастаться пышной и густой шевелюрой. Особенно, после окрашивания, которое негативно влияет на внешний вид локонов.

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О том, как вернуть волосам здоровье после окрашивания, «Рамблеру» рассказала бьюти-блогер Екатерина Гребенко.

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Личная история

В 2016 году Екатерина Гребенко перекрасилась в total blonde в два этапа в течение пары месяцев. Оттенок очень понравился девушке, но здоровье волос заметно ухудшилось.

«Вместо гладкого полотна и ровного среза, я вскоре увидела «елку»: волосы, которые были по пояс, начали стремительно обламываться по плечи и даже короче, и из-за этого стали разной длины. Дальше – хуже: к ломкости добавилось выпадение», — рассказывает девушка.

Стало ясно, что ситуацию надо исправлять, ведь она не стабилизировались даже спустя время после окрашивания. Екатерине Гребенко не помогло даже то, что у нее с детства были хорошие волосы. Окрашивание как будто совсем испортило ее локоны.

Екатерина Гребенко отказалась от блонда и вернулась в свой природный оттенок. Затем она подстриглась и стала ухаживать за волосами, надеясь вернуть их былую красоту. Однако из-за приема лекарств от аутоиммунного заболевания они начали выпадать. Кроме того, девушка не ела мясо, что также повлияло на состояние ее волос. Настало время действовать серьезно.

Комплексный подход к лечению волос после неудачного окрашивания

Спустя время блогеру удалось вернуть первоначальный вид волос. Она следовала определенным правилам.

Отказалась от окрашиваний на время.

Сменила лекарства от аутоиммунного на то, что не вызывает выпадения волос.

Включила в рацион продукты, влияющие на рост волос: рыбу и морепродукты, яйца, орехи, авокадо, ягоды, зелень. Также оливковое, льняное, конопляное масло.

Перестала часто стричься.

Отказалась от кератирования.

Маски и кондиционеры стала держать на волосах от пяти до десяти минут. После мытья стала наносить по всей их длине ухаживающие несмываемые средства.

Волосы (особенно мокрые) расчесывала аккуратно, чтобы не повредить их. Мыть расчески раз в неделю, а от деревянных отказаться.

Никогда не ложиться с мокрыми волосами, иначе они становятся ломкими.

На ночь делать «свободную», то есть завязывать ее шелковой резинкой.

Регулярно делать массаж головы.

90% ходить с распущенными волосами. Если приходится их подвязать, то только мягкими резинками. Ни в коем случае не перетягивать.

Средства для волос на полку в ванной

«За время погружения в тему здоровья и красоты волос я перепробовала, пожалуй, сотни средств разных марок. Я изучала составы, оценивала эффект, увеличивала количество этапов ухода. И в конце концов у меня сформировался минимальный список «банок», которые должны быть в ванной у девушки, которая хочет отрастить волосы», — рассказала бьюти-блогер.

Какие средства должна иметь девушка для красоты волос Шампунь выбирайте исключительно под тип кожи вашей головы.

При выборе бальзама-кондиционера и маски ориентируйтесь на текущее состояние волос.

Для защиты натуральных и неокрашенных волос приобретите двухфазный спрей, чтобы увлажнить и защитить их.

Если вы собираетесь применить брашинг или утюжюк, после двухфазного спрея воспользуйтесь маслами или флюидами с силиконами. Они обеспечат защиту и блеск вашим волосам. Выбирайте те масла, в составе которых на первом месте стоят силикон, а не вода.

Можно добавить тоник для стимуляции роста волос. Например, тоник с экстрактом розмарина или ампулы для кожи головы с витаминами и полезными веществами.

Чего нельзя делать с волосами зимой

Уход за волосами зимой — отдельная тема. В этот период они становятся суше и чаще ломаются. Однако этого можно избежать. Достаточно соблюдать пять правил.

Не выходите на улицу без головного убора при температуре в пять-десять градусов. Если она ниже, прячьте локоны под шапкой. Справиться с электризацией помогут специальные антистатические спреи для волос. Не мойте голову горячей водой, причем в любой сезон. Не мойте голову перед выходом из дома. Только за пару часов до прогулки. Резкие скачки температуры вызывают спазм сосудов, что негативно влияет на здоровье кожи головы. Ваши волосы получат меньше положительных веществ, чем им необходимо. Не сушите волосы горячим воздухом, это чревато обезвоживанием. Не откладывайте стрижку секущихся кончиков на холодное время года.

После опыта неудачного окрашивания Екатерина Гребенко вновь сменила оттенок волос. На этот раз она осторожно подошла к этому процессу, опираясь на новые знания. Теперь окрашивание прошло успешно. Сегодня бьюти-блогер живет в рыжем оттенке.