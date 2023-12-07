Дерматолог дала совет, как выбрать правильный бальзам для губ

Увлажнять кожу необходимо круглый год, а в зимний период нужно уделять ей особое внимание, отметила дерматолог Майя Парфенова.

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В беседе с “Петербургским дневником” она рассказала, что на сухость губ могут влиять различные косметические средства.

Врач посоветовала обращать внимание на состав бальзама для губ. На первых строчках не должны находиться глицерин, парабены и искусственные ароматизаторы.

Дерматолог сообщила, что для восстановления губ в составе бальзама должен быть ланолин. Его добывают при выработке овечьей шерсти, в его составе есть вещества, которые схожи с липидным слоем человека. По словам врача, именно поэтому ланолин эффективно справляется с проблемой сухости губ и защищает их от потери влаги.

Парфенова заключила, что желательно выбирать бальзам и с другими полезными микроэлементами. Например, с пчелиным воском, маслом ши, витамином Е, гиалуроновой кислотой и другими ингредиентами.