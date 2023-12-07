Россиянкам старше 40 лет назвали визуально старящую одежду
Основательница бренда одежды для высоких Every Person Марина Мешкова назвала россиянкам старше 40 лет визуально старящую одежду.
По ее словам, в список старящей одежды попали норковые шапки, укороченные пуховики, а также приталенный свитер с крупной вязкой.
Кроме того, в перечне оказались облегающие пуховики, приталенные дубленки и трикотажные платья до колена. В первом случае лучше сделать выбор в пользу свободных удлиненных курток, а во втором — моделям прямого кроя, прикрывающим бедра.
Мешкова также посоветовала россиянкам отказаться от сапог-чулок на шпильке, поскольку они смотрятся на зрелых женщинах вульгарно и дешево, передает Marie Claire.
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