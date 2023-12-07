Россиянкам старше 40 лет назвали визуально старящую одежду

Основательница бренда одежды для высоких Every Person Марина Мешкова назвала россиянкам старше 40 лет визуально старящую одежду.

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По ее словам, в список старящей одежды попали норковые шапки, укороченные пуховики, а также приталенный свитер с крупной вязкой.

Кроме того, в перечне оказались облегающие пуховики, приталенные дубленки и трикотажные платья до колена. В первом случае лучше сделать выбор в пользу свободных удлиненных курток, а во втором — моделям прямого кроя, прикрывающим бедра.

Мешкова также посоветовала россиянкам отказаться от сапог-чулок на шпильке, поскольку они смотрятся на зрелых женщинах вульгарно и дешево, передает Marie Claire.

Этой зимой в тренде будут короткие или длиной в пол шубы из искусственного меха, пальто из грубой шерсти и одежда из кожи. Об этом рассказал стилист Владислав Лисовец.