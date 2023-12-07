Россиянкам старше 40 лет назвали визуально старящую одежду

Основательница бренда одежды для высоких Every Person Марина Мешкова назвала россиянкам старше 40 лет визуально старящую одежду.

Россиянкам старше 40 лет назвали визуально старящую одежду
© Вечерняя Москва

По ее словам, в список старящей одежды попали норковые шапки, укороченные пуховики, а также приталенный свитер с крупной вязкой.

Кроме того, в перечне оказались облегающие пуховики, приталенные дубленки и трикотажные платья до колена. В первом случае лучше сделать выбор в пользу свободных удлиненных курток, а во втором — моделям прямого кроя, прикрывающим бедра.

Мешкова также посоветовала россиянкам отказаться от сапог-чулок на шпильке, поскольку они смотрятся на зрелых женщинах вульгарно и дешево, передает Marie Claire.

Этой зимой в тренде будут короткие или длиной в пол шубы из искусственного меха, пальто из грубой шерсти и одежда из кожи. Об этом рассказал стилист Владислав Лисовец.

Осенью и зимой особенно часто хочется обновить свой гардероб, добавить в него что-то уютное и стильное. Как сделать так, чтобы вещи приносили удовольствие, а не просто лежали на полке в шкафу? Что должно быть в гардеробе у современного человека в сезоне осень-зима, «Вечерней Москве» рассказала имиджмейкер, стилист-визажист Евгения Ишик.