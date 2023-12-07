Бренд Adidas выпустил трендовую сумку-коробку

Бренд Adidas выпустил новую трендовую сумку в форме фирменной коробки для обуви. Снимки аксессуара появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Блогеры активно снимают видео и фото с новым изделием бренда. Оно выполнено в форме синей узнаваемой коробки с логотипом. Внутри — шуршащая бумага. Пользователи соцсетей предлагают их носить с джинсами и спортшик образами.

«Вам не показалось. Adidas выпустили сумку в виде своей фирменной коробки. Если вам тоже кажется, что это никто не купит, ошибаетесь: от обзоров новой сумки в соцсетях уже устаю», — написала стилист Алеко Надирян.

В июне стало известно, что Adidas за сутки продал вещей бренда Yeezy на $170,5 миллиона. Как пишет издание, было продано 682 300 пар кроссовок Yeezy на общую сумму в $170,5. Несмотря на разрыв контракта с Adidas, Канье Уэст по-прежнему получает роялти в размере 15% от проданной продукции его бренда Yeezy. С первого релиза рэпер заработал $25,5 миллиона.