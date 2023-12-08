Улучшить цвет, уменьшить морщины: какие бывают пилинги для кожи и зачем они нужны

Пилинги уже давно и прочно вошли в арсенал работы клиник и салонов. Название метода происходит от английского глагола to peel — то есть отшелушивать. Что это за процедура и как ее правильно выполнять, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог-косметолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Светлана Лапина.

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Зачем нужен пилинг

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Отшелушивая то или иное количество слоев эпидермиса, можно:

улучшить цвет кожи;выровнять рельеф;уменьшить глубину морщин;снизить сальность и жирный блеск;придать коже эстетически привлекательный вид.

Эффект пилинга определяется его составом. Наиболее частым и традиционным веществом являются кислоты, как правило, природного происхождения. Самая популярная — это гликолевая кислота, получаемая из сахарного тростника.

миндальная кислота;

пировиноградная;

молочная;

салициловая;

ретиноевая;

трихлоуксусная и так далее. Также существуют:

Концентрация кислот может колебаться от 1–2 до 70 процентов. Чем она выше, тем более выражено отшелушивающее действие. Пилинги с высокими концентрациями веществ должны проводиться в клиниках и салонах с медицинской лицензией.

Показания и противопоказания определяет врач-косметолог на приеме.

Косметические средства с невысоким содержанием кислот можно использовать для домашнего ухода — они оказывают незначительный увлажняющий эффект при одновременном освежении цвета лица.

Что входит в состав пилингов

Кроме кислот в состав пилингов могут входит ферменты (энзимы) растительного или животного происхождения. Обычно это:

папаин;бромелайн;трипсин;химотрипсин.

Также роль пилинга могут выполнять и полирующие или абразивные вещества:

коралловая пудра;твердоплавкие масла (например, масло ши);микрочастички полиэтилена и так далее.

Последние несколько лет видна четкая тенденция в проведении пилингов — лучше несколько раз понемногу, чем один раз радикально. Это более комфортно и безопасно для пациента. К счастью, прошло то время, когда пациент после пилинга вынужден был сидеть дома с красным лицом и с шелушением.

Техника безопасности

Вне зависимости от вида пилинга важно соблюдать следующие правила: абсолютное большинство пилингов проводится в осенне-зимнее время, однако иногда возможны исключения. Противопоказания к пилингу:

наличие свежих герпетических высыпаний;признаки ОРВИ;некоторые кожные заболевания;некоторые аппаратные процедуры по лицуприем некоторых лекарств.