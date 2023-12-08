Врач рассказала, нужно ли использовать бальзамы для губ зимой
Есть мнение, что бальзамы для губ и гигиенические помады вызывают привыкание и только сильнее сушат губы. Врач-дерматовенеролог, косметолог Майя Парфенова опровергла подобное утверждение.
Она отметила, что кожа нуждается в увлажнении круглый год, а в зимний период особенно сильно. Бальзамы и гигиенические помады нужно наносить на губы не менее чем за 30 минут до выхода на улицу. Актуальными могут быть питательные средства и эмоленты — средства, которые восстанавливают липидный слой, препятствуют испарению влаги и переохлаждению кожи, снимают сухость.
При этом стоит обратить внимание на состав косметических средств.
— Глицерин не должен находиться на первых местах, а парабенов и искусственных ароматизаторов в идеале не должно быть совсем, — рассказала Парфенова в комментарии газете «Петербургский дневник».
Эксперт добавила, что восстановлению барьерных свойств кожи губ способствует ланолин. Он защищает эпидермис от потери влаги и воздействий окружающей среды.