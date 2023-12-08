Врач рассказала, нужно ли использовать бальзамы для губ зимой

Она отметила, что кожа нуждается в увлажнении круглый год, а в зимний период особенно сильно. Бальзамы и гигиенические помады нужно наносить на губы не менее чем за 30 минут до выхода на улицу. Актуальными могут быть питательные средства и эмоленты — средства, которые восстанавливают липидный слой, препятствуют испарению влаги и переохлаждению кожи, снимают сухость.