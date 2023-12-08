Косметолог Амиш Патель раскрыла секреты молодости Кейт Миддлтон

Эксперт убеждена, что Кейт Миддлтон часто выбирает прически, которые могут помочь ей выглядеть моложе и свежее. Одна из них – "кройдонская подтяжка лица". По названию может показаться, что это связано с процедурой хирургического вмешательства. Однако это вид прически, при котором волосы собираются в узел на затылке головы, обычно с тугой фиксацией. Эта прическа получила свое название от района Кройдон в Лондоне, где она стала популярной. Косметолог уверяет, что таким образом кожа на лбу и лице Кейт Миддлтон подтягивается вверх, а морщины при этом сглаживаются. Кроме того, по мнению Амиш Патель, Кейт Миддлтон придерживается здорового и сбалансированного рациона, включающего свежие фрукты, овощи, белки и здоровые жиры. Правильное питание обеспечивает организм необходимыми веществами, которые поддерживают здоровую кожу и предотвращают преждевременное старение. Стоит отметить, что со временем брови принцессы Уэльской поменяли форму. Они стали гуще. Косметолог уверена, что таким образом внимание человека переходит на них, а не на морщины лица. Кроме того, с возрастом поменялся и макияж Кейт Миддлтон. Теперь в нем присутствуют постельные и спокойные тона.