Как в 50 выглядеть на 30? Отвечает врач

Женщины веками ломают голову над тем, как сохранить красоту после 30 лет. У перемен во внешности среди прекрасного пола в этот период есть несколько причин. Однако современной науке известны способы того, как женщине выглядеть в 50 лет как в 30.

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О том, как правильно поддерживать красоту во время менопаузы «Рамблеру» рассказала дерматолог и врач клиники «Семейная» Наталья Гулакова.

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Почему человек стареет

Процесс старения неминуем и естественен. Однако кому-то удается прекрасно выглядеть, разменяв шестой десяток лет, а другая в этом же возрасте перестает быть на себя похожей. Для этого есть несколько причин.

«Старение организма — это генетически запрограммированный процесс! Как человек выглядит в 50 лет, в основном зависит от индивидуальных особенностей строения белков и их количества, которые определяют состояние организма, его функциональную активность, показатели здоровья, внешний вид» Наталия Игоревна Гулакова Дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная»

Возрастные изменения в организме возникают не только из-за возраста женщины и не всегда по вине генетики. Важную роль в этом процессе играет окружающая среда и образ жизни человека. А в самую первую очередь старение выдает внешнее состояние кожи.

Два типа старения кожи

Первым делом о старости сигнализирует кожа. Эксперты выделают два типа этого процесса: биологическое и фотостарение. В основе первого лежат возрастные изменения женского организма. У второго — пребывание под лучами ультра-фиолета.

«Наиболее выраженные признаки биологического старения: дряблость, бледность, морщины, сухость и истончение кожи. При фотостарении кожа имеет желтоватый цвет с участками гиперпигментации, она грубая, шершавая, более дряблая, с более глубокими морщинами» Наталия Игоревна Гулакова Дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная»

Ученые сравнили качество кожи пожилых людей, часто пребывающих на солнце с кожей тех, у кого нет такой возможности. Результаты исследования показали, что кожа, подвергшаяся только биологическому старению, выглядит моложе той, что, в том числе, имела признаки фотостарения.

Как женщине после 50 поддерживать красоту

Дерматолог Наталья Гулакова рекомендует защищать кожу от УФ-излучений. Для этого достаточно пользоваться солнцезащитными кремами с химическим и физическими фильтрами. Кроме этого, на качество кожи влияют внешняя среда, образ жизни, питание, уход, гормональный фон.

Современная медицина в свою очередь может предложить женщинам огромный спектр услуг для возвращения красоты. В их число входят аппаратные и инъекционные методики.

Лазерная шлифовка

Ультразвуковой СМАС-лифтинг

Игольчатый РФ-лифтинг лица

Фотоомоложение

Пилинг

Ботулинотерапия

Биоревитализация

Биорепарация,

Нитевой лифтинг

Контурная пластика филлерами,

Массажи, маски, микротоки, лимфодренаж

Также эффективен домашний уход в виде использования профессиональной космецевтики. То есть косметических продуктов, имеющих фармакологическое воздействие на организм. В частности кожи.

«Женщина в 50 лет, как правило, находится в периоде менопаузального перехода. Это естественный период в жизни женщины, однако высокая частота и тяжесть симптомов дефицита половых гормонов значительно снижают качество жизни и превращают этот период в своеобразную болезнь» Наталия Игоревна Гулакова Дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная»

Многие женщины воспринимают менопаузу как естественный процесс и отказываются от предлагаемой медиками помощи. Она может заключаться в менопаузальной терапии гормонами, например. Дерматолог Наталья Гулакова призывает не плыть по течению и быть бережнее со своим здоровьем, своевременно обращаясь к гинекологам и эндокринологам.

Не стоит забывать, что замедлить процессы старения можно самостоятельно. Для этого достаточно придерживаться простых правил.

Занимайтесь спортом. Научно доказано: физические нагрузки помогают организму минимизировать последствия хронического стресса и эмоциональных перегрузок.

Научно доказано: физические нагрузки помогают организму минимизировать последствия хронического стресса и эмоциональных перегрузок. Высыпайтесь . Наталья Гулакова рекомендует засыпать не позже 22-23 часов вечера. Именно в этот период в организме человека вырабатывается мелатонин, также известный как «гормон молодости». В его функции входят замедление процессов старения, нормализация работы эндокринной системы и снижение тревожности. Однако выработка его происходит, если в комнату совсем не проникает свет.

. Наталья Гулакова рекомендует засыпать не позже 22-23 часов вечера. Именно в этот период в организме человека вырабатывается мелатонин, также известный как «гормон молодости». В его функции входят замедление процессов старения, нормализация работы эндокринной системы и снижение тревожности. Однако выработка его происходит, если в комнату совсем не проникает свет. Правильно питайтесь. Не ограничивайте себя в еде, но и не переедайте. Питайтесь три раза в день, позволяя себе от двух до трех перекусов. Обязательно завтракайте. Следите за тем, чтобы объем его порции не превышал 250 граммов. Соблюдайте суточную калорийность и пейте до двух литров воды в день.