Стиль деда будет в тренде в 2024 году

Компания Pinterest опубликовала ежегодный отчет о тенденциях, в котором освещаются некоторые из наиболее актуальных трендов. Отчет основан на поисковой активности пользователей в приложении, а также на собственном анализе трендов Pinterest.

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"Этим тенденциям можно доверять: На самом деле, 80% тенденций, которые мы предсказывали в течение последних четырех лет, сбылись", — уверяют представители компании.

Среди основных трендов, предсказанных Pinterest, — западная готика; дизайн, вдохновленный медузами; винтажный джаз; свадьбы в духе 70-х; дома, похожие на аквариумы; керамические свинки-копилки и бадминтон.

В наступающем году тенденция к женственности продолжится благодаря наслаиванию бантов, говорит Pinterest. 2024 год продолжит любовь к этой нежной детали, но в безудержном максимализме — бантами будут украшать прически, обувь, сумки и все, куда можно их прицепить.

Что касается мужской моды, то Pinterest отмечает наступление тренда "эклектичного дедушки", главным образом среди представителей поколения Z и бумеров, которые "примут дедовский стиль и привнесут в свои гардеробы эксцентричные и выразительные элементы разных эпох".

По таким поисковым запросам, как "модели для шитья из безотходных материалов" и "остатки ткани", рост составил 80 %, что говорит о том, что потребители тяготеют к привычкам, которые способствуют экологичности в моде.

О других трендах на 2024 год можно прочитать в отчете Pinterest.