Новогодний маникюр 2024: главные тренды праздничной ночи

Современный новогодний образ сложно представить без стильного маникюра, он дополнит наряд, создаст аккуратный акцент.

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Какие тенденции дизайна ногтей актуальны в грядущую праздничную ночь?

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Slavic girl

Eva.ru

Тренд, захвативший социальные сети, захватил Европу и США. Славянская девушка в роскошной шубе, традиционном платке или меховой шапке, с ярким румянцем — главная модная тенденция уходящего и грядущего года. Маникюр она тоже не обошла стороной. Один из актуальных трендов праздничной ночи — розовый блестящий лак на ногтях небольшой длины.

Белоснежный

Eva.ru

Маникюр, навевающий ассоциации с белым снегом, в этом сезоне актуален, как никогда. Белый цвет может быть единственным или использован в качестве акцента, например, в классическом френче. Удержитесь от рисунков и сложных дизайнов, этой зимой они кажутся устаревшими.

Нестареющая классика

Eva.ru

Все оттенки красного остаются, пожалуй, самым востребованным цветом новогоднего маникюра. Красный цвет — яркий, праздничный, можно покрыть его сияющей втиркой, выбрать матовый вариант, выполнить френч с красным краем или использовать блестки. Экспериментируйте! С любым из вариантов вы будете выглядеть потрясающе.

Румяный маникюр

Eva.ru

Румяный маникюр — красивое решение для холодного времени года и идеально подходит любительницам нюда. Его делают в градиентной технике, при этом эффект перехода цвета создается с использованием всего одного оттенка лака — красного, розового или бежево-персикового. Румянец на ногтях может быть почти незаметным, создавая ощущение «подмороженности», или ярким и акцентным.

Иней на кончиках ногтей

Eva.ru

Нежный голубой оттенок в маникюре напоминает о сияющем снеге и инее, он смотрится невероятно элегантно, празднично и при этом не перетягивает на себя внимание. Такой вариант прекрасно подойдет для юных девушек или тех, кто собирается встречать Новый год в нежном наряде.

Зеленая чешуя

Eva.ru