Индийские секреты красоты: как поверить в себя

Представительницы прекрасной половины человечества вне зависимости от того, где они родились, мечтают о признании, внутренней гармонии и любви. Каждая хочет быть красивой и уверенной в себе женщиной. В культурах разных стран существуют традиционные подходы к тому, как достичь баланса и стать счастливой.

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Женский журнал kleo.ru рассказывает об индийских секретах красоты.

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Дневной макияж

О том, как принято себя вести в обществе, как лучше краситься, рассказала индийская актриса, фотомодель Приянка Чопра. Девушка сумела добиться успеха не только на родине, но и покорила Голливуд. Индийская красотка отмечает, что слишком яркие краски на лице днем – плохая идея.

Девушка считает, что пользоваться жирной подводкой для глаз, разукрашивать щеки румянами и выбирать слишком яркий цвет помады днем не стоит. Чопра делает легкий акцент на глазах – достаточно использовать немного туши, и взгляд становится более открытым.

Также следует ненавязчиво выровнять тон кожи с помощью тональных средств. На губы можно нанести немного помады естественного оттенка.

Вечерний макияж

Также индийская модель напомнила, что, создавая яркий образ, нельзя переусердствовать с акцентами. Нужно сразу определиться, на чем вы хотите сконцентрировать внимание окружающих. Обычно выбирают либо глаза, либо губы. С ярким макияжем глаз (Чопра любит популярный смоки) не стоит сочетать алые губы. При этом действовать нужно исходя из ситуации. Например, если девушка устала и у нее явно обозначились черные круги под глазами, не стоит привлекать дополнительное внимание к этой части лица – в таком случае лучше немного подкрасить глаза тушью, а уже губы накрасить ярко-красной помадой.

Индийские бьюти-хитрости

Приянка подчеркнула, что заботиться о себе нужно с самой ранней молодости. Лучше отдавать предпочтение натуральным средствам. Например, отличный скраб для тела в Индии делают из муки, лимонного сока и йогурта. В этот состав можно насыпать немного куркумы, которая хорошо отшелушивает кожу и добавляет ей тонус и сияние. Для того чтобы обзавестись роскошными, пышными волосами следует тщательно ухаживать за кожей головы. Желательно почаще делать массажи этой части тела с полезными маслами. Что такое «красивая женщина» в Индии, как себя вести