Какие прически портят впечатление от образа

Представительницы прекрасной половины человечества всегда хотят выглядеть модно и красиво. От выбора прически зависит многое. Стильная стрижка или хорошо продуманная укладка способны добавить девушке притягательность и очарование. При этом очень важно шагать в ногу со временем.

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Прически, которые раньше казались проявлением утонченного вкуса, сегодня могут выглядеть нелепо.

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О том, какие укладки давно вышли из моды и способны испортить ваш имидж, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Небрежный пучок

В какой-то момент домашняя прическа в виде собранного на скорую руку пучка покорила мир моды. Даже именитые модели могли позволить себе выйти в свет с небрежно собранными на затылке волосами. Торчащие в разные стороны пряди добавляли женщине легкость, она выглядела стильно, создавалось впечатление, что красотка не сильно заморачивается над своим внешним видом, ведь и так прекрасна. При этом часто на создание небрежного пучка уходила уйма времени, так как прическа должна была выглядеть естественно, но не неряшливо. Сегодня такие «домашние укладки» безнадежно устарели. Небрежный пучок выглядит неуместно и придает женщине неухоженный вид. Теперь лучше отдавать предпочтение аккуратным, гладким пучкам или оставлять высокий хвост.

Начес

Объем очень важен для прически. Он создает видимость дополнительной густоты, объемная прическа выглядит стильно и добавляет женщине шарм. Однако в этом вопросе главное – не перестараться. Слишком сильный начес с добавлением гофре перестал быть модным и выглядит комично. Проводить такие манипуляции на голове можно перед тематической фотосессией или вечеринкой. Постоянно ходить с начесом не стоит. Лучше отдавать предпочтение небольшому прикорневому объему, которого можно добиться за счет специальных средств.

Повязки на голову

В какой-то момент многочисленные повязки и аксессуары для волос стали очень модными. Девушки с большим удовольствием сооружали на голове необычные конструкции, что позволяло им оставаться в тренде. Однако сейчас мода на такие прически прошла. Создавать прически с использованием большого количества аксессуаров не стоит. Такие укладки выглядят слишком вычурно и нелепо. При этом выбрать одну красивую ленту и сделать с ней ненавязчивую, естественную прическу стилисты не запрещают. В этом вопросе главное – не переборщить.

Французская коса