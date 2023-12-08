Бини, бобл, федора и другие модные головные уборы зимы−2024

Расскажем, как и с чем их носить.

© Кадр из фильма "Эмили в Париже"

К этой зиме дизайнеры представили головные уборы на любой вкус — от триумфально возвратившей себе бразды правления шляпы-федоры до шапок всех мастей. Каждый, в зависимости от выбранного образа, может мимикрировать и под стильную куртку, и под шубу.

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Шляпа-федора

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Изначально была частью мужского гардероба. Но, как и все вещи с плеча сильной половины, перекочевала в женский в начале 20 века. Свои имя шляпа получила в честь героини пьесы Викториана Сарду «Федора». Предпреимчивая мадам заимствует шляпу из мужского гардероба. Она отправляет на поиски убийцы своего жениха, а аксессуар помогает оставаться неузнанной в толпе. Именно после пьесы на модель из мягкого фетра, обвитую широкой лентой, обратила внимание женская половина. И шляпа обрела невероятную популярность. Но после минуты славы федора на какое-то время ушла в тень и потеряла свою актуальность.

Вновь вошла в модные чарты она только к концу 90-х годов, благодаря селебрити. Новый всплеск популярности федора получила, начиная с 2015 года. Шляпа стала неотъемлемой частью образа звезд. В стиль бохо ее адаптировала Сиенна Миллер, Алессандра Амбросио. Сделала частью своего великосветского образа этот головной убор Кейт Миддлтон. Можно сказать, что в 2024 федора переживает свое новое рождение. Стилисты рекомендуют носить ее не только со стильными пальто или шубами, но и куртками, дополяя образ юбкой плиссе, кожаной в пол или широкими брюками.

Шапка бини

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Плотно прилегает к голове, которую делает похожей на боб, отсюда и название. В 50-е бини была частью униформы моряков американского флота зимой. Они поднимали ее выше ушей во время активных работ. С тех пор такой способ ношения шапки стал супермодным. В 60-е бини стала популярной среди студентов колледжей, которые стали носить ее на тот же манер, что и моряки.

В наше время так бини стилизуют только молодые мальчики, которые ходят с открытыми ушами даже в сильные морозы. Среди девушек шапка тоже очень популярна. В зависимости от выбранного цвета, элементов, бини может подойти ко всем моделям верхней одежды. Но главным шиком считается адаптировать ее в городскую стилистику, а именно, сочетать с укороченной курткой, брюками мамс и грубыми ботинками.

Шапка бoбл

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Эта шапка с помпоном, которые делают из натурального или искусственного меха. А зависимости от цвета шапки и помпона можно подобрать модель универсальную или под опеределенный образ. Бобл сочетает в себе спортивную стилистику и шик.

Кепка мальчика пекаря

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В начале 20 века ее носили рабочие и представители самых низших слоев общества. Этот головной убор стал главным героем сериала «Острые козырьки». Изначально, как водится, кепка была частью мужчкого гардероба. В 70-е эту модель стали «выгуливать» голливудские звезды на красных дорожках. А Джулия Роберст, снявшаяся в кепке пекаря в фильме «Красотка», который вышел в 90-е, сделала головной убор культовым. Сейчас эта кепка является неотъмлемой частью образа звезд и модных инфлюенсеров. И это неудивительно, ведь модель, которая плотно прилегает к голове и имеет острые углы, может сделать четким любой овал лица. Зимний вариант кепки пекаря выполнен из шерсти. И такая модель идет к любой верхней одежде. Стилисты рекомендуют выбирать кепку в универсальном и модном в этом сезоне сером цвете.

Панама-ведро

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Перекочивала в зимние гардеробы с пляжей. В утепленном варианте эта панама «прошлась» по всем показам «осень-зима». С виду она может показаться грубоватой, панаму выполняют из шерсти или искусственого меха. Но смотрится она суперстильно и давно стала мейнстримом среди молодежи. Панаму рекомендуют носить с куртками, шерстяными и стегаными пальто. В сочетании с шубой будет интересно смотреться модель с анималистичным принтом под тигра или леопарда.

Французский берет

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Снова стал популярным благодаря сериалу «Эмили в Париже». Стилисты говорят, что берет добавляет шика в любой образ, даже если он состоит из куртки, свитера, джинсов и грубых ботинок.

Капор

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Шапка-капюшон или шапка-шарф. Очень телый аксессуар из шерсти или кашемира на холодную зиму. Представлен в различных цветах. Если у вас куртка или пальто темных тонов, капор может стать ярким акцентом в образе. Есть итересные модели с вышивкой и рисунками.

Меховая шапка

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