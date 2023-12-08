Как поддерживать здоровье и красоту кожи зимой: лайфхаки от косметолога

1. Деликатное очищение кожи. Основная цель очищения зимой — не пересушить. Для удаления косметики идеально подобрать специальное молочко, более плотное и мягкое, крем гель или бальзам. И конечно подобрать тоник, которые восстанавливают с помощью растительных экстрактов. Они всегда будут смягчать и восстанавливать кожу. Также 2-3 раза в неделю можно использовать мягкое очищение, может быть мягкий скраб или гоммаж. После такого очищения необходимо обратить внимание на дневную защиту и восстановление барьера кожи кремовыми текстурами плотного основания.



2. Выбор крема. В зимний период коже недостаточно питания, поэтому все увлажняющие и целевые крема с легкой текстурой лучше отложить в сторону до теплых времен. Зимой лучше использовать более питательные и насыщенные текстуры. Питательные крема хорошо защищают кожный покров, не дают резким перепадам температур агрессивно отразиться на состоянии кожи. Но не нужно забывать, что кожа также нуждается и в увлажнении, поэтому под питательный крем стоит нанести увлажняющие сыворотки или витаминные серумы. Для жирной кожи лучше использовать более легкие текстуры, в виде эмульсий.