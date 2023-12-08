Как поддерживать здоровье и красоту кожи зимой: лайфхаки от косметолога
В зимнее время кожа испытывает сильный стресс из-за недостатка солнечного света и тепла, агрессивных факторов окружающей среды, таких как мороз, ветер, перепады температур. На работе и в домашних условиях негативно на коже сказывается отопление, которое пересушивает воздух. Все это ухудшает кожу и она нуждается в специальном уходе и заботе о ней. О том, как заботиться о коже зимой, "Рамблеру" рассказала косметолог-эстетист в салоне Hidden Beauty Жанна Громыко.
В холодное время повышается сухость кожи и причиной тому становится снижение секреции кожного сала. Липидная мантия, защищающая от внешних воздействий и препятствующая испарению влаги с поверхности кожи повреждается. В результате жировая пленка на поверхности кожи становится тоньше, а защита влаги от испарения снижается. Из-за этого кожа становится более раздраженная, сухая, чувствительная, поэтому очищение для такой кожи должно быть щадящим. Увлажнение и питание интенсивным, а защита усиленной.
Поддержать здоровье кожи, по словам специалиста, поможет соблюдение основных правил:
1. Деликатное очищение кожи. Основная цель очищения зимой — не пересушить. Для удаления косметики идеально подобрать специальное молочко, более плотное и мягкое, крем гель или бальзам. И конечно подобрать тоник, которые восстанавливают с помощью растительных экстрактов. Они всегда будут смягчать и восстанавливать кожу. Также 2-3 раза в неделю можно использовать мягкое очищение, может быть мягкий скраб или гоммаж. После такого очищения необходимо обратить внимание на дневную защиту и восстановление барьера кожи кремовыми текстурами плотного основания.
2. Выбор крема. В зимний период коже недостаточно питания, поэтому все увлажняющие и целевые крема с легкой текстурой лучше отложить в сторону до теплых времен. Зимой лучше использовать более питательные и насыщенные текстуры. Питательные крема хорошо защищают кожный покров, не дают резким перепадам температур агрессивно отразиться на состоянии кожи. Но не нужно забывать, что кожа также нуждается и в увлажнении, поэтому под питательный крем стоит нанести увлажняющие сыворотки или витаминные серумы. Для жирной кожи лучше использовать более легкие текстуры, в виде эмульсий.
Кроме того, по словам врача, из-за сухого домашнего воздуха нужно усилить увлажняющие процедуры. Вы можете использовать маски. А также можно приобрести увлажнитель воздуха, он будет активно повышать уровень влажности.
Следующий шаг — увеличить количество воды. Это крайне необходимо, так как организму не хватает жидкости. Уменьшите потребление кофе, так как кофеин активнее выводит воду из организма.
Горячий душ. Зимой всегда хочется согреться, но согреться под высокой температурой разрушаются и смываются липиды с поверхности кожи. Горячий душ пересушивает кожу.
Витамины и минералы. Как правило зимой организму не хватает витаминов. Одним из необходимых витаминов является витамин D. Он защищает нашу кожу и борется с инфекциями. В дополнение к нему идеально добавить витамины Омега-3 и Аевит. Прекрасно восстанавливает кожу
При этом зимой на необходима защита от утрафиолетовых лучей. Вызывают преждевременное старение. Зимнее излучение не менее агрессивное, чем летнее, оно может привести к серьезным ожогам кожи. Обязательно используйте SPF защиту не менее 30! В городской среде это может быть 20.