Перечислены самые модные образы для встречи Нового года

Заместитель декана факультета изобразительного искусства и народных ремесел Государственного университета просвещения Лада Монахова перечислила россиянам самые модные образы для встречи Нового года. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва».

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Специалистка рассказала, что удачно смотреться будут вечернее платье из атласного струящегося материала для дам и насыщенный костюм в клетку для мужчин.

«Также подойдут платья с пайетками, стразами и кристаллами и вечерние костюмы с перьями и мехом. Мужской наряд должен быть не менее сияющим: пиджаки из атласа или бархата, оверсайз-брюки и свободная рубашка с ярким принтом — идеальный вариант», — добавила она.

В качестве универсального наряда идеально подойдет свитер крупной вязки, заявила Монахова.

«На девушках он отлично смотрится с юбкой или брюками из экокожи, а на мужчинах — с вельветовыми брюками», — уточнила эксперт.

При этом для новогодней вечеринки, которая начинается в ресторане, а заканчиваются на танцполе, самым подходящим вариантом станет брючный вечерний комбинезон, продолжила специалистка. Кроме того, она подчеркнула, что в текущем году в моду вернулись рубашки, платья и блузы с драпированными воротниками.

«Буфы, воланы, жабо современного кроя с элементами асимметрии будут смотреться романтично и воздушно», — заявила она.