«Сразу минус килограмм»: певица Варвара поделилась эффективной диетой
Артистка раскрыла секрет своей стройной фигуры.
51-летняя певица Варвара может похвастаться стройностью фигуры. Специально для портала «Клео.ру» она поделилась секретом похудения.
«Держусь из последних сил и позволить себе съесть сосиску с картошкой или селедку я не могу. На новогоднем столе у меня хотя и будет салат „Оливье“, но я не буду его есть. Как и другие вредные для фигуры блюда», — заявила артистка.
Она призналась, что плюс-минус 2—3 килограмма при этом — обычное для нее явление. Однако она нашла способ быстро их скинуть.
«Я нашла эффективную диету для похудения. Мне очень помогают кефирные разгрузочные дни — сразу минус килограмм», — поделилась Варвара.