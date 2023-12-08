Названы самые модные цвета в зимней одежде

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам самые модные цвета в зимней одежде. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

По словам специалиста, несмотря на непрактичность светлых оттенков в холодное время года, без них нельзя обойтись. Так, он посоветовал выбирать предметы гардероба и аксессуары в цвете «кокосовое молоко». Помимо этого, эксперт призвал приобрести вещи в медово-коралловом цвете для создания запоминающегося образа.

В список также вошел цвет под названием «гортензия», представляющий собой разновидность классического голубого, который отлично сочетается с пыльно-розовым, желтым и черным. Маер также отметил актуальность ярко-желтого цвета.

«Тренд на неон остался в прошлом, поэтому эффектным решением для создания гармоничного образа будет классический тон без "кислотного" подтекста», — уточнил он.

Одним из трендовых цветов зимы 2023-2024 назван волнующий насыщенный оттенок viva magenta — малиновый с легким голубым тоном. Такой элегантный и женственный колер является самодостаточным и сильным, поэтому сочетать с другими цветами его нужно очень осторожно, чтобы не добиться безвкусного образа. Гармонично viva magenta смотрится с алым, терракотовым и малиновым.