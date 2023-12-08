Маникюр Дженнифер Лопес — главный тренд Нового года

В преддверии Нового года свободные окошки на маникюр занимают со скоростью света. Читательницы Super, уверены, заранее позаботились о том, чтобы в эту ночь их ногти выглядели на все сто.

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Понятное дело, выбрать праздничный дизайн с каждым годом все труднее и труднее, а потому звездный нейл-мастер Том Бачик, именитый трендсеттер, подсказал, какой маникюр сделать, чтобы сразить всех наповал. Опробовал свою идею он на несравненной Дженнифер Лопес, которая всегда открыта к экспериментам. Оттенок шампанского глянцевые журналы уже прозвали главным трендом этого Нового года.

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С этим маникюром селебрити появилась на вечере Elle's Women in Hollywood Celebration, где, кстати, получила Icon Award. В сочетании с ярким макияжем и хромированным топом нейл-дизайн Тома Бачика смотрелся потрясающе.