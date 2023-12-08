Джулия Робертс раскрыла неудачную косметическую процедуру молодости

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс раскрыла неудачную косметическую процедуру своей молодости. Соответствующий материал публикует People.

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56-летняя знаменитость рассказала в интервью журналистам, что не стала бы выщипывать брови.

«Встаньте прямее. Все будет хорошо, и не выщипывайте их», — заявила она.

Известно, что 28 ноября сыновьям звезды Финнеусу и Хейзел исполнилось 19 лет. В связи с этим актриса разместила семейный снимок в соцсетях.

«Не хватает слов для радости, веселья, дикого бурления совместной жизни», — подписала она снимок, на котором предстала с подростками, младшим сыном и супругом, американским продюсером Дэниелом Модером.