Пение не только поднимает настроение, но и является мощной оздоровительной практикой. Пение сегодня используется как эффективный инструмент во многих областях, включая медицину, психотерапию и педиатрию. Как пение помогает сохранить молодость и здоровье рассказывает эксперт в сфере вокального образования Гаджиева Диана.

В Древнем Египте бессонницу лечили хоровым пением, древнегреческие специалисты лечили неврологические расстройства звуками трубы, а венгерский композитор начала XX века Золтан Кодаи утверждал, что ритм обладает полезными свойствами: он тренирует нервы, укрепляет гортань и легкие. И то и другое необходимо каждый день.

Современная медицина проявляет большой интерес к изучению пения. В России этим направлением занимается лаборатория невербальной коммуникации Института психологии РАП. Вокалотерапия, или лечебное пение, используется для лечения различных легочных заболеваний, психических расстройств, нарушений иммунитета и кровообращения.

Пение защищает от стресса

Эндорфин оказывает положительное влияние на центральную нервную систему человека, снимает стресс, приносит удовлетворение и дарит хорошее настроение. Переживание положительных эмоций повышает бдительность, жизненный тонус и интеллектуальную активность.

Пение оздоравливает печень

Влияние пения на печень и другие внутренние органы обусловлено вибрациями, создаваемыми звуковыми волнами. 80% вибраций проходит через тело и стимулирует органы брюшной полости. При пении диафрагма сильно поднимается и опускается, и это движение обеспечивает своеобразный массаж печени, желчного пузыря и кишечника. В результате ускоряется отток желчи, оптимизируется пищеварение, снижается вероятность застойных явлений и активизируется выведение токсинов из организма.

Пение помогает ребенку расти в утробе матери

Беременным женщинам обычно рекомендуют слушать классическую музыку. Однако мало кто знает, что не менее полезным для беременных может быть пение нежных колыбельных или тихих лирических песен. Известно, что ребенок в утробе матери всегда слышит голос матери и понимает его интонации. Пение матери усиливает гармонию, спокойствие и защищенность, а после рождения знакомые, успокаивающие звуки помогают ребенку быстро адаптироваться к незнакомому миру.

Взрослым не обязательно петь перед публикой. Занятия вокалом улучшают настроение, тонизируют организм, улучшают внешний вид и помогают при многих проблемах со здоровьем. Люди, которые не стесняются петь, общительны и легко идут на контакт.

Пение лечит заболевания органов дыхания

Пение укрепляет все органы дыхания, диафрагму и некоторые мышцы, улучшает вентиляцию легких. Быстрый вдох и медленный выдох увеличивают количество углекислого газа в крови и активизируют защитные силы организма. В связи с этим поющие люди реже болеют простудными заболеваниями. Пение помогает лечить пневмонию, бронхит, бронхиальную астму, неврозы, фобии, мигрени, заикание, депрессию.

Пение способствует долголетию

Не случайно оперные певцы имеют большую продолжительность жизни. Первое, чему они учат будущих исполнителей, — это правильному дыханию и самоконтролю. Без этого они не смогут выдержать длительного напряжения, связанного с посещением классических спектаклей. В результате певец овладевает искусством регулирования вдоха и выдоха, правильной работы диафрагмы, что увеличивает активную емкость легких и укрепляет сердечную мышцу. Аналогичных результатов можно добиться и в любительском пении. Важно лишь правильно подойти к проблеме постановки голоса.

Пение помогает выглядеть моложе

Вокалисты постоянно задействуют мышцы лица и шеи, что способствует укреплению мышц, повышению тонуса кожи, ее разглаживанию и уменьшению морщин. Певцы дольше сохраняют правильную форму овала лица и выглядят моложе своих сверстников даже в пожилом возрасте. Пение — энергозатратный процесс: один час занятий вокалом сжигает около 120 ккал, а тренировка диафрагмы помогает подтянуть мышцы брюшного пресса. Перечисленные факторы помогают поддерживать форму.

Для того чтобы вокал оказывал реальное положительное влияние на здоровье, важно научиться правильно использовать свой голос. Неважно, посещаете ли вы музыкальную школу, проходите онлайн-курс или занимаетесь пением частным образом, уроки с опытным преподавателем могут помочь вам.

Пение приносит радость многим людям во всем мире. Однако не все знают, что это увлекательное занятие полезно не только для души, но и для здоровья тела. Слушание любимой музыки уже принесло немало пользы, но напевание дает еще больше преимуществ.

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