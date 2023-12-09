Внешность — повод для гордости: путь Варнавы к совершенству

Сегодня актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Варнава празднует день рождения. С каждым годом звезда выглядит все лучше, поэтому "Клео.ру" решили напомнить о ее интересной жизни.

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Екатерина Варнава родилась в Москве в семье военного. Затем семья переехала в Восточную Германию, где прошли первые годы жизни будущей звезды КВН.

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В 90-х маленькая Катя с семьей вернулась в Москву и пошла в школу. Девочка с яркой и необычной внешностью сразу стала объектом насмешек и нападок сверстников. Сама знаменитость считает, что в это время ей нанесли настоящую психологическую травму.

Переходный возраст тоже был сложным. Фигура стала более женственной, и поводов для насмешек прибавилось. Чаще всего Екатерина Варнава подвергалась травле из-за носа. Одноклассники смеялись над его пропорциями, и долгое время школьница мечтала о пластической операции.

Воспоминания о школе для актрисы до сих пор являются одними из самых тяжелых. А настоящей отдушиной для нее стали бальные танцы. В юности артистка отдавалась им полностью и мечтала о танцевальной карьере.

Но и тут природная наружность сыграла злую шутку. Екатерина Варнава была слишком высокой и крупной для профессиональной карьеры. К тому же в 14 лет она получила травму спины, и с бальными танцами пришлось попрощаться.

Только играя в КВН, Екатерина Варнава поняла, что внешность – это ее изюминка. Из-за выступающего носа брюнетка хорошо запоминалась зрителям и быстро набрала популярность. А участие звезды в проекте Comedy Woman стало по-настоящему судьбоносным. Екатерина стала одной из главных юмористических артисток страны. За 12 лет в проекте она примерила на себя сотни образов и амплуа и научилась чувствовать себя женственной и привлекательной.

После закрытия Comedy Woman Екатерина Варнава пробовала себя в качестве телеведущей, играла в кино, театре и никогда не оставляла свое любимое занятие – танцы. Она призналась, что ритмичные движения держат ее в тонусе, позволяют сохранять стройность и заряд энергии.

Стиль Екатерины постепенно менялся, она экспериментировала с цветом волос, стрижками, макияжем и даже цветом глаз, надевая линзы. Что касается рациона, Варнава не ест мясо, рыбу и морепродукты, а предпочтение отдает овощным салатам и блюдам, приготовленным на пару.