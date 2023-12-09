Цвет, фасон стиль: в чем встречать Новый год-2024
2024 год пройдёт под знаком Зелёного дракона. Этому мифическому животному нравится яркость и веселье.
Следовательно, ваш образ в новогоднюю ночь должен быть ярким и запоминающимся — тогда вам удастся вызвать расположение символа года.
Что надеть
В 2024 году актуальны следующие цвета:
- зелёный (он совпадает с цветом драконьей шкуры и привлечёт в ваш дом богатство);
- фиолетовый (цвет мудрости и вдохновения, будет уместен в облике творческой личности, мечтающей в новом году создать нечто особенное);
- красный (яркий, дерзкий, цвет огня. Привлечёт в вашу жизнь любовь и страсть);
- золотой (цвет роскоши и праздника — Дракон точно по достоинству оценит ваш золотой лук);
- чёрный (цвет достоинства)
А белого цвета лучше избегать (как женщинам, так и мужчинам) — на Востоке, откуда к нам приходят все четвероногие символы года это цвет траура, печали.
Женщинам
Вне зависимости от вашего места праздника, ситуации и компании, будут уместны следующие варианты:
- однотонное платье "в пол" (уместна атласная ткань, пайетки/блёстки);
- широкие юбки (допустима многослойность);
- блузки с объёмными рукавами/рюшами/кружевами — чем замысловатее, тем лучше;
- топы;
- классические костюмы;
- комбинезоны.
Важно учесть, что если ваш образ состоит из двух деталей (юбка/брюки + блузка или топ) то лучше, чтобы яркой/ была только одна из них. Так, например, золотой топ будет шикарно смотреться с чёрной юбкой, в то время как зелёный или фиолетовый "низ" будет перетягивать внимание на себя.
Если вы желаете дополнить образ украшениями, то воспользуйтесь одним из следующих актуальных вариантов:
- крупные серьги в виде колец;
- массивный браслет;
- золотое кольцо с фигуркой дракона;
- сияющее колье;
- утонченная подвеска в виде восточного талисмана.
Мужчинам
Приверженцам традиционного стиля можно внести в образ яркую деталь в виде галстука с принтом, золотых запонок, яркого брючного ремня. Образ в восточном стиле могут составить шаровары с узорами и яркая рубашка.
Празднуя Новый год дома или в гостях, можно облачиться в шёлковый халат с восточным орнаментом — это допустимый вариант мужского "уютного" лука для новогодней ночи.