Цвет, фасон стиль: в чем встречать Новый год-2024

2024 год пройдёт под знаком Зелёного дракона. Этому мифическому животному нравится яркость и веселье.

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Следовательно, ваш образ в новогоднюю ночь должен быть ярким и запоминающимся — тогда вам удастся вызвать расположение символа года.

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Что надеть

В 2024 году актуальны следующие цвета:

зелёный (он совпадает с цветом драконьей шкуры и привлечёт в ваш дом богатство);

фиолетовый (цвет мудрости и вдохновения, будет уместен в облике творческой личности, мечтающей в новом году создать нечто особенное);

красный (яркий, дерзкий, цвет огня. Привлечёт в вашу жизнь любовь и страсть);

золотой (цвет роскоши и праздника — Дракон точно по достоинству оценит ваш золотой лук);

чёрный (цвет достоинства)

А белого цвета лучше избегать (как женщинам, так и мужчинам) — на Востоке, откуда к нам приходят все четвероногие символы года это цвет траура, печали.

Женщинам

Вне зависимости от вашего места праздника, ситуации и компании, будут уместны следующие варианты:

однотонное платье "в пол" (уместна атласная ткань, пайетки/блёстки);

широкие юбки (допустима многослойность);

блузки с объёмными рукавами/рюшами/кружевами — чем замысловатее, тем лучше;

топы;

классические костюмы;

комбинезоны.

Важно учесть, что если ваш образ состоит из двух деталей (юбка/брюки + блузка или топ) то лучше, чтобы яркой/ была только одна из них. Так, например, золотой топ будет шикарно смотреться с чёрной юбкой, в то время как зелёный или фиолетовый "низ" будет перетягивать внимание на себя.

Если вы желаете дополнить образ украшениями, то воспользуйтесь одним из следующих актуальных вариантов:

крупные серьги в виде колец;

массивный браслет;

золотое кольцо с фигуркой дракона;

сияющее колье;

утонченная подвеска в виде восточного талисмана.

Мужчинам

Приверженцам традиционного стиля можно внести в образ яркую деталь в виде галстука с принтом, золотых запонок, яркого брючного ремня. Образ в восточном стиле могут составить шаровары с узорами и яркая рубашка.