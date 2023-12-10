Пластический хирург рассказала о сроке годности имплантов и липосакции

Пластика груди входит в список самых распространенных эстетических операций в мире. Все нюансы касательно размера, объема и формы эндопротезов обсуждаются совместно с хирургом с учетом анатомических данных пациентки. Однако есть неоднозначный момент, который интересует практически каждую женщину. Это вопрос о том, сколько же простоят импланты и нужно ли их менять? В таких тонкостях «Вечерней Москве» помогла разобраться пластический хирург Любовь Гауэр.

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Срок годности имплантов

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По ее словам, стоит перечислить ряд причин, по которым обычно обращаются к доктору для замены грудных имплантов:

Реэндопротезирование

Редкое, но все же встречающееся явление, когда обязательно требуется реэндопротезирование, — это осложнения, такие как, например, переворот импланта, его разрыв, капсулярная контрактура и другие. Тем более возможно снизить риски появления осложнений, если бережно относиться к себе и соблюдать рекомендации хирурга в реабилитационном периоде.

Неудовлетворительный эстетический вид

Причем необязательно в этом случае результат будет выглядеть как-то не так. Подобная потребность может возникнуть, если вдруг пациентка поняла, что хочет грудь побольше или даже, напротив, поменьше, либо же хочется более пышную или более натуральную. Тут важно понимать, чтобы провести повторную маммопластику, нужно ждать год с момента предыдущей операции, чтобы рубцы сформировались, а ткани полностью восстановились.

Возрастные изменения

Неизбежное явление, которое раньше или позже, но коснется каждого — это возрастные изменения. Правда, нельзя забывать, что у всех они наступают по-разному. Если ткани склонны к птозу из-за таких факторов, как наследственность, состояние здоровья или образ жизни, то и молочные железы «поползут» вниз, а вместе с ними и импланты. Тогда, конечно, чтобы вернуть форму бюста, потребуется реэндопротезирование. В случае с резкими скачками веса вместе с молочными железами начинают провисать и эндопротезы. Так как ткани растягиваются, то можно решить запрос двумя способами — поставить импланты больше объемом или одномоментно выполнить подтяжку. Многое здесь зависит от степени растяжения кожи.

Также существует ряд факторов, которые нельзя не учитывать, продолжила специалист:

— Во-первых, эндопротезы подвержены естественному процессу амортизации, на который в том числе влияет интенсивность нагрузок на верхний плечевой пояс. Во-вторых, состояние здоровья женщины также имеет значение для того, как долго простоят импланты. Как часто пациентка болеет, имеются ли проблемы с соединительными тканями. Слабому иммунитету сложнее справляться с инородными телами в организме, и все это влияет на то, как долго женщина будет ходить с имплантами.

Она отметила, что ни один хирург не сможет дать гарантий относительно сроков. С одними и теми же имплантами можно ходить несколько десятков лет, а может случиться так, что через недолгое время понадобится замена:

— По итогу все зависит от совокупности факторов — самого изделия, его правильной установки, индивидуальных особенностей организма пациентки и так далее.

Срок годности липосакции

Многим женщинам хочется кардинального преображения. И тогда они объединяют маммопластику с другими эстетическими операциями. Одно из самых частых сочетаний — пластика груди и липосакция, рассказала Гауэр:

— Благодаря этой операции можно избавиться от локальных жировых ловушек, например, на животе, бедрах, спине и в других зонах, что раньше доставляло пациентке эстетический дискомфорт. Важно сразу отметить тот факт, что липосакция не приравнивается к методу похудения. Она помогает бороться только с локальными жировыми отложениями.

После операции в тех зонах, где хирург забирал жир, ткани фиброзируются, что в дальнейшем сдерживает появление новых ловушек в этой области. Тем не менее существует такой миф, что после липосакции жир начнет нарастать еще сильнее, заметила врач:

— На самом же деле новые клетки образуются так же, как и раньше, но из-за отсутствия жировых ловушек равномернее распределяются по телу.