Названы семь правил для безопасных домашних тренировок

Издание Men Today назвало семь правил для безопасных домашних тренировок. Они перечислены на сайте.

В первую очередь авторы материала посоветовали определиться с целями занятий спортом. При этом желательно проконсультироваться со врачами и тренерами. Это поможет правильно подобрать и распределить нагрузку. Также специалисты могут посоветовать программы тренировок и необходимое оборудование.

Далее отмечается важность следования расписанию. Рекомендуется распределять занятия таким образом, чтобы организм успевал отдохнуть и восстановиться. Помимо этого, авторы посоветовали слушать свое тело и прекращать занятия, если начинаются головокружение, аритмия или мышечные судороги.

Кроме того, журналисты подчеркнули необходимость делать разминку и заминку и следить за водным балансом. Наконец, они посоветовали разнообразить тренировки, чтобы избежать рутины.