Надо брать: эти шикарные крысотуфли от дизайнера Imran Potato вас моментально покорят

Затейники-дизайнеры не дремлют. Они постоянно придумывают для нас самые модные решения и иной раз выдают такое, что даже трудно понять, как на это реагировать. В этот раз отличился дизайнер Imran Potato, который представил миру крысотуфли.

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Пока официально продажи не стартовали, однако поговаривают, что стоить сие великолепие будет порядка 500 евро. Сделаны туфли из синтетического материала, и скорее всего разлетятся они, как горячие пирожки. В прошлом году, к слову, Imran Potato выдал ещё одно творение, которое завоевало ошеломительный успех.