Культовую юбку-пачку из сериала «Секс в большом городе» выставили на аукцион

Культовую юбку-пачку героини Сары Джессики Паркер из сериала «Секс в большом городе» выставили на аукцион Julien's за 12 тысяч долларов. Это следует из карточки лота на сайте аукциона.

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Торги пройдут 11 января 2024 года. Кроме предмета гардероба героини Кэрри Брэдшоу из заставки сериала, на аукционе планируют реализовать вещи Ким Кардашьян, Уитни Хьюстон, Одри Хепберн и принцессы Дианы.

Известно, что трехъярусная юбка-пачка из тюля была найдена костюмером героинь «Секса в большом городе» случайно и изначально стоила всего 5 долларов. Впоследствии она стала одним из самых узнаваемых предметов одежды Брэдшоу.