Певец Филипп Киркоров признался, что самоирония помогает ему оставаться в тренде

«Это была первая самоироничная история авангардная от меня. Это дало мне возможность не застояться, не закостенеть в том жанре, в том времени, в том [амплуа]: «Да, я великий народный артист». Это дало мне возможность перескочить в сегодняшнее поколение, разговаривать с теми, кто моложе меня в 2-3 раза, на одном языке», — уточнил Киркоров.