9 стильных и простых причёсок на новогоднюю ночь

В праздничную ночь хочется выглядеть особенно, и не важно, планируется ли масштабная вечеринка в конкретном стиле или семейный ужин за городом. Одна из ключевых составляющих образа — причёска, вот только часто стильные идеи никак не приходят на ум. Как можно уложить волосы к празднику — креативно и в духе классики, «Секрету» рассказала стилист-визажист, мастер сервиса «Профи» Евгения Барвинская.

© Секрет фирмы

Локоны

Видео дня

Пожалуй, самая популярная причёска у девушек на любом торжестве. Тренды 2023 года позволяют не отказывать себе в любимой укладке, но стоит обратить внимание на нюансы. Нарочитым «театральным» кудрям в эту праздничную ночь лучше предпочесть воздушные объёмные локоны.

Как сделать: хотя укладка, сделанная с плойкой, держится дольше, для создания более простого варианта лучше взять фен. С помощью такой техники можно получить воздушную укладку и подчеркнуть естественность в образе. Причём укладка на фен-стайлер отлично будет держатся всю праздничную ночь как на тяжёлых густых, так и на тонких пористых волосах.

Низкий пучок

Если в планах торжественный вечер и вечернее платье, можно сделать выбор в пользу лаконичной причёски. В тренде низкий пучок — он добавит образу женственности. Но, в отличие от высокого пучка, расслабленный низкий подчеркнёт нежность и освежит лицо.

Как сделать: создать образ поможет расчёска с мелко посаженными зубьями. Нужно закрепить пучок шпильками, а волосы у корней зафиксировать лаком.

Ретро-волны

Если на руках оказалось приглашение на тематическую вечеринку в стиле «Великий Гэтсби», можно обратить внимание на ретро-волны. Этот стиль в причёске появился в 1920-е годы, но сохраняет популярность и сто лет спустя.

Как сделать: повторить эту причёску самостоятельно может быть непросто. Главное — запастись расчёской с частыми зубчиками, средствами для фиксации и зажимами. Скульптурировать волны из влажных волос, пропитанных гелем, нужно пальцами. Каждый изгиб фиксируется зажимом. После волосы нужно подсушить феном и закрепить лаком, а зажимы снять.

Стильный дракон

Символ 2024 года — зелёный деревянный дракон. Обладательницы длинных волос могут превратить их в элегантную рептилию. Здесь можно поэкспериментировать в формой. Крупные завитки, водопад с канекалоном, высокий хвост или африканские косички — выбор велик.

Как сделать: зависит от итоговой причёски. Лайфхак: сохранить объём на всю праздничную ночь поможет пудра для волос. Нужно нанести это средство фиксации на корни и осторожно вбить пальцами. Пудра растворится в волосах, а укладка будет выглядеть более проработанной.

Причёска со стразами

В 2023 году многие наверняка придут на корпоратив в платьях с пайетками. В качестве альтернативы можно воспользоваться блестящим трендом при создании причёски. В качестве основы для образа подойдёт любая базовая укладка — высокий хвост, пучок или косы.

Как сделать: купить самоклеящиеся стразы, медицинский клей или гель для моделирования и закрепить блёстки на волосах. Если времени в обрез, можно воспользоваться лесками с закреплёнными на них камнями.

Эффект мокрых волос

Экстравагантный и чувственный образ на Новый год можно дополнить причёской с эффектом мокрых волос. Этот приём используется как с холодной волной, так и на распущенные волосы. Такая причёска выручит, если времени на сборы совсем мало.

Как сделать: нет необходимости полностью мыть голову, достаточно — увлажнить волосы. Лучшие помощники в создании причёски — гели, солевые спреи, пенки и молочко. После нанесения средства нужно сжимать пряди и фиксировать локоны пальцами. Для завершении образа достаточно высушить волосы феном без использования расчёски.

Славянская девушка

В соцсетях набирает популярность тренд Slavic Bimbo или Slavic Girl (так называемый образ «богатой русской»). Можно поиграть в него и в новогоднюю ночь. Отличительная черта Slavic Bimbo — меховая шапка, но, если это по ощущениям «чересчур», можно сделать причёску с широкой повязкой.

Как сделать: лучше выбрать повязку из эластичной ткани нейтральных цветов или акцентного чёрного. Необходимо создать объём у корней, а затем добавить небрежности, выпустив из повязки несколько прядей.

Хвост

По-настоящему праздничной может стать и будничная причёска. Для этого понадобятся несколько акцентных деталей.

Как сделать: для создания небрежного хвоста с текстурированными прядями понадобятся гель или глина для волос. Завершить новогодний образ помогут рассыпчатые блёстки. Также дополнить хвост можно жемчужными нитями или стразами.

Лёгкая небрежность

Устоявшийся тренд уже многих сезонов — естественность. Причёска в таком стиле подойдёт и для празднования Нового года.