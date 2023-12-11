Как сохранить здоровье волос зимой

Зимой волосы становятся более сухими и ломкими. Поэтому первостепенная задача каждого – сохранить целостность кутикулы волоса, которая выполняет роль естественного барьера. Подробнее о том, как это сделать, «ФедералПресс» узнал у дерматолога, косметолога, трихолога Наталии Рудыки.

© Unsplash

«В сохранении кутикулы помогают бальзамы и маски. Дополнительно они придают волосам блеск. Поэтому в зимний период стоит добавить в уход питательные средства с натуральными маслами и использовать их 2–3 раза в неделю», – сказала специалист.

Низкие температуры приводят к сужению кровеносных сосудов, что ухудшает питание кожного покрова головы. Это приводит к выпадению волос, также добавила трихолог.

В числе других врагов Наталия Рудыка отметила сухой воздух, перепады температур, нехватку белков в организме, авитаминоз, малые запасы энергии в организме.