Как выбрать корректирующее белье под праздничный наряд

Вы смело можете надеть облегающее платье.

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На корпоратив, где Бриджит Джонс предстояло выступать, она решила надеть рискованный наряд. А именно, обтягивающее мини-платье. Поскольку похудеть уже в который раз не получилось, девушка воспользовалась всем известным лайфхаком — надела корректирующее белье. И пусть эта маленькая хитрость не сделала ее стройной ланью, но помогла скрыть некоторые нюансы фигуры и стать на один размер меньше.

Это же эксперты предлагают и вам. Не ограничивайте себя в выборе нарядов, но под обтягивающее платье или костюм, подбирайте правильное белье. Какое, зависит от того, какую часть фигуры вы хотите скорректировать.

Чтобы скрыть живот

Выбирайте кюлоты с высокой посадкой, которые поддерживают и корректируют область живота. Лучше всего, чтобы модель была гладкая без швов. Такая не проявит свой силуэт под одеждой.

Не поддавайтесь искушению, не покупайте белье со слишком сильной степенью утяжки. Ведь вам предстоит провести в нем целый вечер на празднике.

Чтобы быть, как Ким Кардашьян

Если вы хотите наоборот подчеркнуть округлости, выбирайте модель трусиков со специальными вставками. Они визуально чуть увеличивают ягодицы в с объеме, сделают линии более женственными.

Чтобы скрыть складки на спине

Если у вас платье с открытой спиной или плечами, скрыть складки помогут специальные корректирующие боди. Они же решат проблему в области живота.

А продаже представлены разные модели. Есть такие, которые можно носить под костюмом вместо топа. Если вы точно знаете, что после праздника у вас будет романтическое продолжение, наденьте боди с кружевными вставками, чтобы соблазнять своими формами.

Чтобы сделать бюст соблазнительным

Тут все зависит от размера груди. Если она у вас большая, выбирайте бюстгальтер с полноразмерными чашками и косточками. Важно, чтобы чашки хорошо облегали и приподнимали грудь. Тогда вы зрительно вытянете силуэт и даже сделаете талию стройнее.