Какую пользу дает массаж камнем Гуаша

В последнее время приобрел популярность камень Гуаша. Считается, что массаж с помощью этого предмета позволяет омолодить лицо. Косметолог Дарья Баскакова рассказала, насколько эффективна подобная процедура.

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Специалист объяснила, что истинного омоложения можно добиться более инвазивными методиками. Все, что касается массажа, выполненного в любой технике, в большей степени дает эстетический и расслабляющий эффект. При правильном проведении он способствует лимфодренажу. Такой массаж полезен для людей, склонных к появлению отеков.

— Но говорить об истинном омоложении, если мы не влияем на глубокие ткани, нельзя, — заявила она в комментарии Pravda.ru.