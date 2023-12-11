Стиль 90-х стал главным модным трендом 2023 года

«В этом году весь стиль 90-х вернулся в наш модный мир – и деним, и косухи кожаные, и жакеты с большими плечами, брюки свободного кроя, короткие юбки, топы, открытые животы, казаки, ботфорты. Сейчас эти вещи сделали более современными, но мода всегда циклична. В этом году такой некий голый стиль, стиль джинсы и кожи был в тренде», - отметила она.