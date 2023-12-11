Косметолог назвала три зоны тела женщины, выдающие возраст

Эксперт назвала факторы, из-за которых кожа женщин начинает стареть быстрее.

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Косметолог Наталия Рудыка в беседе с «ФедералПресс» подчеркнула, что несколько определенных областей на лице и теле женщин подвержены старению сильнее остальных и могут немедленно выдать их возраст.

Одной из таких зон является область вокруг глаз, где кожа тонкая и нежная, что делает ее более подверженной первым признакам старения. Ухаживать за этой зоной требуется особенно осторожно и тщательно.

Декольте и шея также относятся к зонам, склонным к преждевременному старению. Тонкая структура кожи в этой области и недостаточное внимание к ее уходу могут способствовать ускоренному проявлению признаков старения. Для сохранения молодости эти зоны требуют такого же внимания, как и кожа лица.