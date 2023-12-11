Выбираем духи: как понять, что перед вами подделка

Духи – это продолжение нашего образа. Нежный шлейф парфюма добавляет изысканность и шарм и раскрывает наше настроение и характер. Но как обидно купить дорогие духи и понять, что это всего лишь подделка, которая теряет аромат почти сразу.

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Чтобы не стать покупателем некачественных духов, нужно обратить внимание на несколько моментов.

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Важно осмотреть упаковку

Часто коробка сильно отличается от оригинальной. Но даже различия в деталях могут навести на мысль о подделке. Название духов и вся информация об объеме и производителе должна быть прописана четко и аккуратно.

Если знать, как читать штрих код, можно получить из него много полезной информации. Первые 2-3 цифры говорят о стране-производителе товара. Так, например, числа от 460 до 469 пишут на товарах из России, французские товары промаркированы числами 30-37, а Китай – это 690-693. В интернете есть множество сайтов, на которых можно проверить значения штрихкодов.

С 2020 года все духи, которые продаются в России, должны быть промаркированы “Честным знаком”. Нужно искать на коробке специальный код, отсканировав который можно узнать всю информацию о товаре.

Даже пленка на коробке с духами может многое сказать. Оригинальные духи упакованы в пленку ровно и плотно, без складок и помятостей. На подделках обычно целлофановая упаковка худшего качества.

Картон внутри коробки с оригинальными духами плотный. Духи внутри упаковки не болтаются, а плотно закреплены.

Нужно внимательно осмотреть сам флакон с духами

Лучше сразу в магазине достать парфюм и сделать пару пшиков. У нового парфюма они должны быть холостыми.

Надпись тоже должна быть четкой и совпадать с оригинальной. Также важно, чтобы логотип и другая символика размещались по центру флакона.

Еще очень важно, как распыляются духи. Капли должны быть очень мелкими, почти невидимыми. Если из флакона льет, как из душа, стоит задуматься.

На дне флакона с духами всегда есть их серийный номер, он тоже даст всю информацию о товаре. Причем он должен совпадать с тем, что указан на коробке.

Теперь нужно внимательно осмотреть содержимое флакона, чтобы убедиться в оригинальности парфюма

Цвет духов может выдать подделку. Слишком яркие оттенки – сигнал для тревоги. Элитные бренды создают духи, оттенки которых максимально приближены к натуральным.

Аромат оригинальных духов будет раскрываться постепенно, наполняясь все новыми оттенками. Подделка же будет иметь ровный и скучный запах, который быстро выветрится.

На дне флакона не должно быть никаких осадков и посторонних частиц. У оригинальных духов всегда прозрачная консистенция.

Последнее, на что нужно ориентироваться при выборе парфюма – это цена. Иногда подделки продают по очень завышенной стоимости, так что большая стоимость – не гарантия качества.

Если после детального изучения коробки и флакона с духами вы все еще сомневаетесь, можете попросить у продавца показать сертификат соответствия. Он точно даст понять, что перед вами оригинальные духи. Но нужно проверить срок действия документа.