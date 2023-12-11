С чего начать сборы на корпоратив, чтобы блистать на празднике

Не ждите до последнего — готовьтесь заранее.

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Корпоративы уже гремят во многих компаниях, и если вы еще только готовитесь к празднику, мы вместе со стилистом Александрой Ляпидевской дадим несколько рекомендаций, чтобы вы блистали ярче всех.

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Продумайте образ заранее

Если вам кажется, что вы вполне справитесь с подбором одежды и аксессуаров в день праздника, подумайте еще раз.

Наш эксперт поясняет: «Никогда не пытайтесь собраться в день мероприятия — может выясниться, что ваше платье нуждается в сложной чистке, а аксессуары, на которые вы рассчитывали, окажутся непригодными. Перестрахуйтесь и соберите образ хотя бы за пару дней до вечеринки».

Совсем необязательно специально приобретать праздничные вещи — светлая блузка и юбка вместо брюк прекрасно заменят платье. А более яркие украшения, чем вы обычно носите, сделают образ праздничным.

Возьмите туфли на каблуках в офис

Но что делать, если вы понимаете, что не успеваете собрать праздничный образ заранее?

Стилист снова приходит на помощь: «Если вы бежите на праздник сразу же после окончания рабочего дня и у вас вообще нет времени на сборы, возьмите в офис туфли на шпильке, они сделают даже простой образ с джинсами элегантным».

Помним, что обувь необходимо все же проверить заранее — почистить и удостовериться в качестве набоек. Так вы сможете, в случае чего, оперативно сдать туфли в ремонт и успеете к празднику.

Сделайте акцент на губах

Еще одна рекомендация для тех, кто не успевает основательно подготовиться, но все еще стремится покорить коллег праздничным образом.

Александра советует: «В дополнение к шпилькам в качестве сменки берем в сумочку яркую помаду. Вряд ли вы сможете сделать аккуратные „смоки“ в условиях офиса, а вот накрасить губы вам точно по силам».

Прихватите кисточку для макияжа, если планируете сделать губы ярко-алыми, так как красный оттенок потребует идеального нанесения, и без кисти вы не проведете четкий контур.

Подготовьте кожу