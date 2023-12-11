Так уже не носят: 5 антитрендовых причесок 2024

Новый сезон — новые тренды. И то, что казалось в 2023 классикой, в 2024 стилисты отправляют в аут. Но мы же знаем, что мода циклична, и ждем возвращения антитрендов через год.

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Вот, что не стоит просить у стилиста в новом году.

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Наращивание волос

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Длинные волосы ниже лопаток, активное наращивание отправляют за кулисы с авансцены. Это красиво, никто не спорит, да и мальчикам, говорят, нравится. Но длинные волосы идут далеко не всем. Они могут утяжелять образ, удлинять лицо, что не будет комплиментарно определенным формам.

Альтернатива: вместо того, чтобы держаться за длину, попробуйте изменить лицо с помощью стрижки. Сделайте модную бабочку выше лопаток. Многослойная стрижка с акцентом у лица освежит ваш образ.

Челка-шторка

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Она же челка-занавеска — пока отходит на второй план. Но в антитренды ее не записали. Стилисты говорят, что необязательно челка должна обрамлять лицо и сливаться с основной частью волос. Есть варианты, которые также преображают черты, но не лезут в глаза и не портят зрение.

Альтернатива: тренд сезона — прямая челка чуть выше бровей. Она идет всем, а в зависимости от густоты может даже скрыть морщины и уменьшить лоб. Подойдет для девушек с низким лбом.

Стрижка пикси

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Стилисты считают классическую стрижку эльфа неинтересной. Сегодня у нее появились сестры, которые позволяют создавать больше вариаций, а также подходят женщинам после 40.

Альтернатива: один из вариантов родственный пикси — стрижка бикси. Это гибрид эльфа и короткого боба. Стрижка многослойная с объемом у корней, может быть с челкой. Такая прическа позволит смоделировать овал.

Вторая сестра — стрижка микси. Это писки плюс маллет. Короткие волосы обрамляют лицо спереди, сзади выстригают удлиненные пряди. Стилисты часто дополняют ее густой челкой, которая омолаживает и подчеркивает черты лица.

Гладкие прически

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Голливудские укладки, вроде гладких балетных пучков и хвостов, сменяет стилистика легкой небрежности.

Альтернатива: в моде будет так называемый пучок-оригами, то есть просто обвитые волосы вокруг хвоста, закрепленные заколкой. Важно выпустить еще пару прядей у лица.

Еще один тренд — объемный хвост. А также небрежные локоны, которые будто растрепал ветер.

Гладкий боб

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Гладкий прямой боб в свое время сделала популярным Ким Кардашьян, но в новой эстетике стилисты отодвинули его на второй план в пользу новых и стильных вариантов.