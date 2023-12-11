Как убрать носогубные складки в домашних условиях: видео

С возрастом кожа начинает терять упругость и эластичность, что приводит к появлению морщин и складок, в том числе в области рта и носа. Глубокие носогубные складки образуются из-за потери коллагена и жировой ткани в этой зоне.

Однако в домашних условиях можно попробовать вернуть коже упругость с помощью регулярного массажа.

Как поддерживать здоровье и красоту кожи зимой: лайфхаки от косметолога

Массаж помогает разгладить эти нежелательные складки естественным путем. Массирующие движения улучшают кровообращение, стимулируют выработку коллагена в коже и повышают ее упругость.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как выбрать правильный бальзам для губ.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости