Многие девушки хотят выделить свои скулы и подчеркнуть форму лица с помощью контуринга, но не все знают, как это сделать правильно.

Наука говорит: идеальная тень для контуринга должна наноситься в точке пересечения двух линий.

Первая линия идет от кончика носа к уху, вторая – от внешнего края глаза к уголку губ. Именно здесь, по данным исследований, природа заложила точку, в которой тень подчеркивает красоту лица. Нанесите сюда скульптор,и эффект будет максимально естественным.