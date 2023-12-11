9 зимних вещей, которые помогут быть в тренде
До лёгких и воздушных летних образов ещё далеко — приходится «наслаждаться» объёмными пуховиками и преимущественно тёмным гардеробом. Зимой выглядеть модным сложнее — прежде всего, важно не замёрзнуть. Но даже в это время года можно оставаться на стиле.
В беседе с «Секретом фирмы» дизайнер Наз Маер назвал девять зимних вещей, которые не выходят из моды. Дизайнер назвал 9 зимних вещей, которые не выходят из моды
Верблюжье пальто
По словам эксперта, этот цвет никогда не устареет.
«Верблюжье пальто, как и верблюжий свитер или трикотажное платье — это сезонные вещи, которые легко вписываются в любой повседневный гардероб», — объяснил он.
Специалист отметил, что такие вещи хорошо сочетаются с тёмно-синим, чёрным или белым.
Сапоги
Речь идёт о коричневых или чёрных сапогах как для верховой езды из гладкой кожи. Они, как отметил Маер, придают образу тихую роскошь.
«Тёмный оттенок дополняет верблюжьи тона, создавая гармоничную палитру, которая перекликается с приглушённым зимним пейзажем города. Сапоги обеспечивают тепло и комфорт», — заметил дизайнер.
Белый свитер
«Водолазка придаёт образу классический шарм, обрамляя ваше лицо и привлекая внимание к изяществу вашего стиля», — объяснил эксперт.
Классические армейские ботинки
Они актуальны всегда и способны дополнить даже коктейльное платье.
Куртка-авиатор
Модель уже давно не выходит из моды, хотя пропорции немного меняются.
«Качественная куртка-авиатор — это долгосрочное и разумное вложение в зимний гардероб. Особенно актуальны они стали в нынешнем сезоне в укороченном варианте или даже без рукавов в виде жилетки», — уточнил Маер.
Трикотажные платья
Оставаться элегантными зимой помогут платья с длинными рукавами из шерсти или кашемира.
«Ищите модели, которые имеют слегка свободный крой, отдавайте предпочтение нейтральным тонам, таким как чёрный, серый или тёмно-синий, поскольку они универсальны и к ним легко подобрать аксессуары», — посоветовал эксперт.
Шарфы
Такой аксессуар и согреет, и поможет дополнить сдержанный зимний наряд.
«Выбирайте шарфы из мягких материалов, таких как кашемир, шерсть, шёлк или синель, чтобы они комфортно ощущались на коже», — обратил внимание собеседник «Секрета».
Перчатки
Для повседневной носки подойдут шерстяные перчатки, для более официальных случаев — кожаные.
Джинсы
Предпочтение стоит отдавать классическим джинсам свободного прямого кроя со средней или высокой талией.
«Отдавайте предпочтение тёмным цветам, так как они выглядят более официально и их легче сочетать с различными топами и обувью. В очень холодные дни под свободного кроя джинсы можно без труда надеть термобельё или колготки для дополнительного утепления», — сказал Маер.