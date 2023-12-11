9 зимних вещей, которые помогут быть в тренде

До лёгких и воздушных летних образов ещё далеко — приходится «наслаждаться» объёмными пуховиками и преимущественно тёмным гардеробом. Зимой выглядеть модным сложнее — прежде всего, важно не замёрзнуть. Но даже в это время года можно оставаться на стиле.

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В беседе с «Секретом фирмы» дизайнер Наз Маер назвал девять зимних вещей, которые не выходят из моды. Дизайнер назвал 9 зимних вещей, которые не выходят из моды

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Верблюжье пальто

По словам эксперта, этот цвет никогда не устареет.

«Верблюжье пальто, как и верблюжий свитер или трикотажное платье — это сезонные вещи, которые легко вписываются в любой повседневный гардероб», — объяснил он.

Специалист отметил, что такие вещи хорошо сочетаются с тёмно-синим, чёрным или белым.

Сапоги

Речь идёт о коричневых или чёрных сапогах как для верховой езды из гладкой кожи. Они, как отметил Маер, придают образу тихую роскошь.

«Тёмный оттенок дополняет верблюжьи тона, создавая гармоничную палитру, которая перекликается с приглушённым зимним пейзажем города. Сапоги обеспечивают тепло и комфорт», — заметил дизайнер.

Белый свитер

«Водолазка придаёт образу классический шарм, обрамляя ваше лицо и привлекая внимание к изяществу вашего стиля», — объяснил эксперт.

Классические армейские ботинки

Они актуальны всегда и способны дополнить даже коктейльное платье.

Куртка-авиатор

Модель уже давно не выходит из моды, хотя пропорции немного меняются.

«Качественная куртка-авиатор — это долгосрочное и разумное вложение в зимний гардероб. Особенно актуальны они стали в нынешнем сезоне в укороченном варианте или даже без рукавов в виде жилетки», — уточнил Маер.

Трикотажные платья

Оставаться элегантными зимой помогут платья с длинными рукавами из шерсти или кашемира.

«Ищите модели, которые имеют слегка свободный крой, отдавайте предпочтение нейтральным тонам, таким как чёрный, серый или тёмно-синий, поскольку они универсальны и к ним легко подобрать аксессуары», — посоветовал эксперт.

Шарфы

Такой аксессуар и согреет, и поможет дополнить сдержанный зимний наряд.

«Выбирайте шарфы из мягких материалов, таких как кашемир, шерсть, шёлк или синель, чтобы они комфортно ощущались на коже», — обратил внимание собеседник «Секрета».

Перчатки

Для повседневной носки подойдут шерстяные перчатки, для более официальных случаев — кожаные.

Джинсы

Предпочтение стоит отдавать классическим джинсам свободного прямого кроя со средней или высокой талией.