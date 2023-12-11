Женщинам зрелого возраста раскрыли способы стильно и тепло одеться зимой

«Женщина всегда останется женщиной, несмотря на возраст, и, конечно, даже в 50 плюс ей хочется выглядеть стильно и привлекательно. Но давайте попробуем совместить красоту, моду и стиль с самым важным — сохранением здоровья этой зимой. Есть несколько основ зимнего гардероба для женщин прекрасного возраста», — заявила она.