Тепло и стильно: 4 правила от эксперта, как носить юбку зимой

Кто сказал, что юбку нужно отложить на дальнюю полку до весны? Зимой вполне реально надеть ее, даже если за окном серьезный минус.

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Стилист Иван Грибов поделился с нами теплыми и в то же время стильными лайфхаками.

Юбка из шерсти

Основной момент, на который стоит обратить внимание, — материал, из которого сшита юбка. Оптимальным вариантом стилист считает плотную шерсть.

«Если на улице не больше минус пяти, можно надеть и шерстяную мини, главное, не отправляться в ней на долгую прогулку», — говорит Иван.

Вариант чуть ниже колена будет прекрасно смотреться как со свитшотом, так и с классической блузкой, если в вашем офисе строгий дресс-код.

Юбка из кожи

Для тех, кто не боится дерзких образов, зимой можно порекомендовать юбки из кожи. Тем более, наш стилист уверен — кожаная юбка поможет «оживить» даже самый скучный образ.

«Попробуйте миксовать материалы в образе, например, кожу и шелк или кожу и мех. И, кстати, кожаные юбки не пропускают воздух, что позволит дольше не замерзнуть», — поясняет эксперт.

Если вы решились на такой вариант, то лучше выбирать длину не сильно ниже колена, чтобы она не стесняла движений, но при этом не давала вам переохладиться.

Верхняя одежда должна закрывать ноги

Если вы выбираете для выхода слишком короткую юбку, смотрите, чтобы пальто, шуба или пуховик прикрывали открытые части ног.

Иван предостерегает: «Даже супертеплые колготки не спасут вас на морозе, а от легинсов лично я рекомендую отказаться». Идеально, если пальто длиннее юбки.

Сапоги

Образ с юбкой, даже длины макси, требует высоких сапог в зимнее время.

Иван: «Помимо того, что сапоги должны быть на меху, убедитесь, что у обуви толстая подошва, которая не промерзнет через 15 минут после выхода из дома».