Селена Гомес выпустила первую линейку уходовой косметики для тела

"Все дело в том, чтобы подчеркнуть благополучие. Мы потратили много времени, чтобы убедиться, что коллекция действительно представляет нашу концепцию. Мы сосредоточились на успокаивающих цветах упаковки, легких текстурах и успокаивающих ароматах", — рассказала Гомес.