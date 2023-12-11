Селена Гомес выпустила первую линейку уходовой косметики для тела
Певица Селена Гомес выпустила первую линейку уходовой косметики для тела Rare Beauty. Об этом сообщает People.
Селена Гомес выпустила серию из четырех продуктов, включающую в себя лосьоны, мисты, крема и даже ароматерапевтический стик для спокойствия.
Новая линия "соответствует принципу самопринятия и призывает всех находить радость в хорошем самочувствии, не нуждаясь в идеальном распорядке дня".
"Все дело в том, чтобы подчеркнуть благополучие. Мы потратили много времени, чтобы убедиться, что коллекция действительно представляет нашу концепцию. Мы сосредоточились на успокаивающих цветах упаковки, легких текстурах и успокаивающих ароматах", — рассказала Гомес.
Однако поклонники не оценили новую линейку средств. По их мнению, Селена Гомес продолжает копировать упаковку косметического бренда Rhode от Хейли Бибер.