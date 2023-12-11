Как привести себя в порядок перед Новым годом: лучшие экспресс-методы

Предновогодняя лихорадка — это не самая приятная часть подготовки к праздникам. Хочется успеть везде, поэтому на себя времени практически не остается!

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Поиск и покупка подарков, подготовка праздничного стола, уборка дома – этот марафон может продолжаться долго и лишить вас новогоднего образа! Что делать, если на него уже не осталось ни сил, ни времени?

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Предновогодний экспресс-гид от популярного блогера Оли Черники уже спешит на помощь!

Тело

Даже за несколько часов можно полноценно расслабиться приняв ванну. Добавь в нее расслабляющие масла. Если ты не любитель масел, или их нет под рукой, будет достаточно соли для ванны или пены. После этого можно сделать расслабляющий массаж с помощью щетки или просто руками. Здесь главная задача — активизировать кровообращение, чтобы мышцы расслабились и все зажимы исчезли. Лицо можно тоже аккуратно помассировать со скрабом или гоммажем. Заверши все процедуры контрастным душем, чтобы придать тонус мышцам и хорошенько взбодриться!

Лицо

Мы все хотим выглядеть на Новый Год свежими и отдохнувшими. Но иногда приходится скрывать усталость, которая накопилась от предновогодних хлопот. Чтобы быстро освежить кожу, воспользуйся успокаивающим тоником и питательной маской, которую можно нанести на 3-5 минут. Также отлично будут работать экспресс-маски с охлаждающим эффектом — они снимут усталость, отеки и придадут лицу свежий вид. Если под глазами заметны признаки усталости и темные круги, наложи патчи, предварительно положи их в холодильник на несколько минут. Не забудь нанести на кожу увлажняющий крем — после него макияж ляжет намного лучше!

Волосы

Лучше использовать средства для укладки с сильной фиксацией, которая поможет прическе пережить все веселье, танцы и гулянья. Укладывая волосы, избегай экспериментов — так и нервы сбережешь, и время. Лучше сделать прическу, которая получится с первого раза и точно не займет много времени!

Ногти

Перед новогодними праздниками я записываюсь к своему мастеру за месяц, потому что в последнюю неделю это практически нереально сделать. Если заранее записаться не получилось и к мастеру не попадешь, то не стоит расстраиваться! Домашний маникюр делается за несколько минут. С помощью пилки придай ногтям форму, нанеси на них смягчающий крем. Потом обработай ногти мягкой щеткой, чтобы удалить загрязнения. Осторожно отодвинь кутикулу деревянной палочкой и покрой ногти цветным лаком. Кстати, у меня есть еще один лайфхак, если ты не умеешь ровно покрывать ногти лаком! Для новогодней ночи будет достаточно прозрачного лака с блестками — он будет смотреться одновременно скромно и празднично.

Макияж