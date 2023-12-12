Может ли быть мода экологичной. Что делают бренды для спасения планеты

Экологичная ли мода

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Модную индустрию нельзя назвать самым экологичным видом деятельности. Производство одежды генерирует примерно 10% мировых выбросов углекислого газа, которые в том числе влияют на глобальное потепление. При создании одной футболки используется примерно столько же воды, сколько человек выпивает за два с половиной года.

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В целом же промышленность использует 1,3 триллиона галлонов воды в год только для окрашивания тканей, не только используя воду, но и загрязняя ее. И чем сложнее вещь, тем больше ресурсов нужно для ее создания, например, один пиджак сопоставим с сотней футболок.

Проблемой являются не только огромные объемы ресурсов, которые нужны для изготовления одежды и косметики, но и загрязнение, которое неизбежно при этом производстве.

Ежегодно в океан попадает полмиллиона тонн микроволокон из одежды, которые выделяются в основном во время стирки. Это примерно как 50 миллиардов пластиковых бутылок. Сейчас, к сожалению, нет эффективного решения, как очистить мировой океан от этих веществ, поэтому они встраиваются в пищевые цепочки экосистемы и вредят его обитателям, а через них и человеку.

Больным вопросом является и утилизация одежды. Каждый год на свалки отправляется примерно 50 миллионов тонн одежды. Синтетические материалы в ее составе очень долго разлагаются и отравляют почву, с которой соприкасаются. И даже после разложения они способны испортить воду и почву. Еще одна проблема - утилизация материалов, которые остаются на фабрике после изготовления одежды или, например, снятия с производства коллекции. Часто уже купленные материалы просто списывают и затем выбрасывают.

Не слишком хорошо обстоит дело и с производством косметики. Оно тоже потребляет очень много питьевой воды, а упаковка часто производится из композитных материалов. Они отправляются на свалку и разлагаются очень долго. Бьюти-индустрия, как и производство одежды, загрязняет океан микропластиком. Он содержится, например, в гранулах скрабов, которые смываются в канализацию и по ней попадают в океан.

Еще одна острая проблема - вред и жестокость к животным. Шубы из натурального меха, испытание на животных косметики осуждаются обществом, но все еще применяются в индустрии.

Что делают бренды для сохранения экологии

В мире сформировался устойчивый тренд на сохранение экологии и заботу о будущем, и компании модной индустрии стараются ему следовать. Они используют ткани и упаковку из переработанных материалов, отказываются от тестирования косметических средств на животных, внедряют безотходное производство и продают косметику "на разлив". Покупатель может набрать такое средство в собственную емкость, снизив объем упаковки, отправляющейся на свалку.

Так, компания Nike выпускала футболки из переработанных пластиковых бутылок. Это позволило сэкономить на сырье и снизить потребление энергии на 30%, а также переработать более 13 миллионов бутылок.

Американский бренд Patagonia изготавливает куртки с наполнителем из гусиного пуха, при этом гуси были выращены в гуманных условиях, а перья собраны не жесткими способами. По программе WornWear можно отремонтировать и обновить старую куртку Patagonia, не покупая новую вещь и снижая вред природе при ее производстве. Постепенно компания переходит на использование только переработанных или возобновляемых материалов.

Косметический бренд Lush изготавливает ароматные бомбочки для ванны, маски для волос и бальзамы для губ из экологичных материалов, а вред от глиттера и микропластика пытается минимизировать за счет поддержки природоохранных организаций.

Еще один способ снизить вред экологии от модной индустрии - продажа аксессуаров вместо утилизации и аренда нарядов. Так, в России действует платформа The CULTT, на котором можно продать свои люксовые или винтажные обувь, сумки и аксессуары.

За счет этого можно снизить объем производства вещей, купив подержанную сумочку вместо новой. Также набирают обороты сервисы аренды одежды и комиссионных магазинов, продлевающие жизнь вещей. Например, сервис Cloudset позволяет взять в аренду одежду премиум-класса, чтобы разнообразить гардероб и снизить потребление.

Что могут сделать покупатели

Забота о природе - дело не только компании, но и каждого потребителя. Люди могут принять несколько простых мер, чтобы уменьшить вред экологии, наносимый модной индустрией.

Самое очевидное - осознанное потребление. Для этого нужно покупать меньше вещей, но более высокого качества, отправлять в переработку максимальный объем упаковки косметических средств и одежды, заботиться о вещах, чтобы они служили как можно дольше, выбирать классические, базовые предметы одежды вместо сиюминутных модных трендов. Стоит обратить внимание на одежду из натуральных материалов, но изготовленную с минимальным вредом для природы и животных.

Также стоит обращать внимание на пометки на этикетках и информацию о производителе. Насколько экологично производство этой вещи? Что компания делает для сохранения природы? Использует ли вторичную переработку, вкладывается ли в социальные и экологические проекты? Эти и другие вопросы можно и нужно задавать себе перед покупкой футболки или крема для рук. Предпочтение стоит отдать сознательным брендам, которые ответственно относятся к экологии.