Минимализм и элегантность: тренды новогоднего макияжа 2024

Макияж — не просто способ подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, а идеальный вариант создать праздничное настроение в новогоднюю ночь, которого так не хватает. А еще праздничный мейк ап покажет, что вы следите за трендами.

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Минимализм и блестки

Новый год с детства ассоциируется с сиянием, но на этот раз оно должно быть вписано в минималистичный стиль. Вариантов здесь множество. Самый актуальный — нанести мерцающие тени на все веко и прокрасить ресницы тушью. Такой макияж смотрится женственно и привлекательно, при этом он подойдет для любого наряда и образа.

Можно подчеркнуть складку века светло-коричневыми тенями, на подвижное веко нанесите светлые матовые тени, а межресничную стрелку продублируйте блестящей подводкой. Это маленькая деталь станет изюминкой образа.

Румяна

Настоящий тренд 2023-2024 года — морозный макияж с яркими щечками, словно вы только что вернулись с мороза. Даже если вы не любите долго возиться с косметикой, этот вариант позволит создать стильный образ. Выровняйте тон кожи с помощью основы, а затем нанесите персиковые или розовые румяна на щеки и спинку носа, остатком продукта на кисточке прикоснитесь к складке верхнего века и прокрасьте интенсивно ресницы. Милый и трогательный образ готов!

Мягкая стрелка

Многие уже видели невероятно популярный тренд Slavic doll, который завирусился в Европе и США. Для создания такого макияжа потребуется мягкий карандаш. Им необходимо покрасить межресничное пространство и растушевать стрелку, чтобы взгляд стал мягким, глубоким, кокетливым. Дополните образ розовыми румянами, а на губы нанесите немного блеска.

Акцент на губы

Этот мейк ап будет актуален во все времена, а выполняется он за пару минут. Выберите любимую яркую помаду, она станет изюминкой образа. Выровняйте тон лица с помощью основы, расчешите брови, на ресницы нанесите черную тушь, а на губы — яркий блески или тинт. Образ готов!

Символ года