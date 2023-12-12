Филлеры или макияж? В сети обсуждают новые губы Полины Гагариной

Полина Гагарина продолжает экспериментировать со своей внешностью. И если несколько дней назад артистка отрезала себе челку, то на этот раз увеличила губы. Теперь в сети активно гадают: верить словам певицы, что эффект получен лишь с помощью макияжа или все же не верить.

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Внешность Полины Гагариной давно является темой для постоянных споров в сети. Кому-то нравится фигура сильно похудевшей артистки, кого-то она пугает, а кто-то убежден, что лучший вес человека тот, в котором ему самому комфортно. Но в конечном итоге говорят о пропорциях Гагариной под каждым ее снимком в сети. И вот, артистка то ли намеренно, то ли случайно дала новый повод для разговоров.

Несколько дней назад Полина отрезала себе челку, став, по ее собственным словам, почти неузнаваемой. Однако останавливаться на этом она, очевидно, не собирается. На новом фото в сети Гагарина предстала уже не с новой стрижкой, а с новым лицом.

Губы Полины выглядят значительно больше, чем были ранее. Предугадав вопросы интернет-пользователей Гагарина прокомментировала снимок:

«Губы я не накачала. Просто нарисовала сильно поверх. Для пущей пухлоты».