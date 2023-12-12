Почему весь мир моет лицо водой из-под риса: корейский лайфхак

Один из главных бьюти-трендов в TikTok — использование рисовой воды для красоты кожи. Пользовательницы соцсетей наперебой пробуют корейский лайфхак и наносят воду из-под риса на лицо, в результате чего получают невероятный результат. "Рамблер" расскажет об этом методе подробнее.

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Азиаты так любят рис, что привыкли его использовать во всех аспектах жизни, включая домашние средства. Так, для многих корейцев рисовая вода стала неотъемлемой частью ежедневного ухода за кожей.

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Вот как они сами объясняют пользу рисовой воды для лица:

Действует как антивозрастной эликсир. Аминокислоты, антиоксиданты и минералы, содержащиеся в рисовой воде, могут помочь замедлить или остановить процесс старения кожи. Кроме того, это может остановить работу фермента старения кожи эластазы. В результате рисовая вода сохраняет эластичность кожи и помогает скрыть признаки старения кожи.

Осветляет шрамы и осветляет кожу. Ферментированная рисовая вода может оказаться полезным средством, если вы боретесь с такими проблемами, как тусклая кожа, прыщи или неровный тон кожи. Синтез коллагена вашей кожи увеличится, в результате чего цвет лица станет эластичным и сияющим. Кроме того, он способствует исчезновению шрамов, пигментных пятен и прыщей. Поэтому рисовая вода для отбеливания кожи настоятельно рекомендуется.

Спасение после солнечных ожогов. На обожженной коже целебна рисовая вода. Она эффективна для лечения незначительных признаков солнечных ожогов, таких как покраснение, отек и зуд. При нанесении на кожу крахмалистая рисовая вода также оказывает подтягивающее и тонизирующее действие.

Уменьшает жирность кожи. Вяжущие свойства рисовой воды помогают уменьшить жирность и защитить кожу от высыпаний и прыщей.

Как приготовить рисовую воду для лица в домашних условиях

Хотя существуют и другие способы приготовления рисового отвара, мы приведем здесь три наиболее распространенных:

Хотя существуют и другие способы приготовления рисового отвара, мы приведем здесь два наиболее распространенных:

1. Метод замачивания (самый быстрый способ приготовления рисовой воды)

Одну чашку риса следует замочить в миске с 2-3 стаканами воды на 30 минут, процедите воду и охладите ее.

Эту рисовую воду можно наносить на кожу и волосы и хранить в холодильнике неделю. По истечении этого времени вам нужно будет сделать еще одну партию.

2. Метод ферментации

Промойте один стакан (около 100 г) риса в простой воде. Наполните миску тремя стаканами воды или объемом от 500 до 700 мл. Рис замочить на двое суток в воде. Дайте ему забродить. Перемешайте воду и профильтруйте жидкость через два дня. Перелейте жидкость в стеклянную бутылку и храните в холодильнике.

Как наносить рисовую воду на лицо: подробное руководство

В многочисленных туториалах от блогеров, инфлюенсеров и корейских моделей приводятся разные методы использования рисовой воды, но почти в каждом видео

1. Спрей из рисовой воды, действующий как тонер

Рисовая вода полезна, если ее хранить в холодильнике в пульверизаторе. Чтобы почувствовать себя отдохнувшим, распыляйте его на лицо в качестве тоника через частые промежутки времени. Летом смешайте его со столовой ложкой сока лайма и равным количеством сока огурца.

2. С лаймом и алоэ

Смешайте 1–2 чайные ложки рисового отвара, две столовые ложки сока лайма и одну столовую ложку геля алоэ вера. аккуратно массируйте лицо получившимся составом. После нанесения на 10–20 минут смойте все холодной водой.

3. Лед из рисовой воды для успокоения кожи