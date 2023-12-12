Алена Водонаева рассказала, в чем планирует встречать Новый год

Знаменитости уже активно ведут обратный отсчет до боя курантов на Кремлевской башне. В их числе и Алена Водонаева. Блогер также призналась, в каком наряде мечтает провести главную ночь года.

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Главными вопросами в канун Нового года остаются: что готовить, что дарить и в чем встречать. И над последним из них, как правило, женщины размышляют куда дольше мужчин. Не исключение и звезды шоу-бизнеса.

Экс-участница телестройки Алена Водонаева очень популярна в сети. К мнению блогера прислушиваются тысячи людей и, конечно, многих из них волновал вопрос, в чем же будет пить шампанское под бой курантов эффектная брюнетка. А все оказалось просто — Алена намерена повторить наряд героини Сары Джессики Паркер — Кэрри Бредшоу.

Но не тот, что первым приходит в голову всем поклонникам сериала «Секс в большом городе», и который недавно был продан на аукционе за баснословные деньги. Нет. Водонаева грезит о другом образе

«Я хочу вспомнить другой стильный образ Кэрри. Тем более сейчас, перед Новым годом он гораздо актуальней», — пишет звезда социальных сетей под фотографиями того самого заветного ансамбля.

И все бы ничего, да вот найти такую шубу из енота, какую носила Кэрри или хотя бы с аналогичными рукавами оказалось довольно сложной задачей. Однако Алена не унывает и продолжает упрямо искать заветный наряд.

«Хочу одеться так в новогоднюю ночь. Очень вдохновляет», — призналась знаменитость.