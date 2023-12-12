Не с обтягивающими джинсами: как носить угги зимой, чтобы быть в тренде

Угги, пожалуй, одна из самых противоречивых пар обуви наравне с кроксами и биркенштоками. Сапоги (а лучше сказать, австралийские валенки) с подкладом из овчины, которые на западе часто носят, как зимой, так и летом, то переживают спад популярности, то снова попадают в модные чарты. Появились они в 1978 году на волне серферской моды, а вошли в топ-лист каждого трендсеттера в 90-е, благодаря Опре Уинфри. На одном из телешоу она заявила, что готова носить угги всегда и везде.

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В 2011 году возникло целое модное движение против угг, однако оно быстро сошло на нет благодаря появившимся новым соцсетям и звездным трендсеттерам, где каждый демонстрировал свои невероятные образы с «австралийскими валенками».

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Сейчас угги переживают еще одно рождение. Дизайнеры предлагают нам новые цвета и модели, а стилисты нетривиальные ансамбли, которые можно сочетать с трендовой обувью.

Какие угги в моде

Модели до колена и чуть ниже колена ушли в далекое прошлое. На вершине моды сейчас новые угги длиной по щиколотку на платформе. Эту модель популяризировала Белла Хадид еще в прошлом сезоне, когда попала в объективы фотографов. На фото она была в укороченных массивных уггах, которые сочетала с шортами и толстовкой. Тогда спрос на модель обуви в сети был невероятный. Новые угги вирусно разлетелись по видео в ТикТок, где их демонстрировал каждый второй блогер.

Укороченные угги на массивной платформе в тренде и в этом сезоне. Именно эту модель чаще всего цитировали дизайнеры, сочетая на показах с нарядами в рамках недели моды. В холода такая обувь выручит особенно. Стилисты также не против, чтобы мы носили угги с выглядывающими из-под них теплыми носками, в сильный минус.

Что касается оттенков обуви, помимо классического бежевого, дизайнеры представили в этом сезоне угги в темно-коричневом и разных вариациях серого, самым модным из которых обещает стать сланцево-серый. В топе также цвет жженого кедра и зеленого мха.

К весне дизайнеры продемонстрируют модель под названием тапочки-угги, которые можно приобрести уже сейчас.

Как носить угги в стиле «тихая роскошь»

Выбирайте угги классического бежевого цвета, сочетайте с одеждой в светло-серых и бежевых тонах. Важно, чтобы образ был монохромным.

Как носить угги с платьем

Кто сказал, что массивные угги не сочетаются с платьем? Они создают прекрасный ансамбль с модными в этом сезоне трикотажными и вязаными платьями в пол.

Стилисты только против одного, — чтобы угги носили с вечерними нарядами. Но кто сказал, что мы должны их слушать?

Как носить угги с джинсами и брюками

Антитрендом считается модное в 90-е сочетание угг с брюками или джинсами скинни. Теперь стилисты советуют комбинировать обувь с моделями прямого кроя. Важно чуть подвернуть их внизу. Дополните образ свитером, жакетом, лонгсливом.

Угги с юбкой

Угги прекрасно сочетаются с модными юбками миди — от трикотажных до джинсовых. Спорный момент — угги плюс кожаная юбка. Слишком у нее богатая ткань для таких простых по крою «валенок».

Угги и свитер